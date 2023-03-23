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Gündem Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu kurucusu olduğu Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
Gündem

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu kurucusu olduğu Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Yeniakit Publisher
2023-03-23 15:15:00 -
Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu kurucusu olduğu Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Fatih Erbakan'ın genel başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi kurucu isimlerinden Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, partisinden istifa etti. Osmanoğlu, seçimde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı.

14 Mayıs seçimlerine tek başına girme kararı alan Yeniden Refah Partisi'nde istifalar peş peşe geliyor.

Teşkilatlardaki istifaların ardından kurucu isimlerinden Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu da partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Osmanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"14 Mayıs 2023 seçimlerinde OSMANOĞLU ailesi olarak Cumhur ittifakını desteklemek üzere, Hanedan Reisi Harun Abdülkerim OSMANOĞLU efendinin müsadeleri ve Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan beyin bilgisi dahilinde Yeniden Refah Partisi görevlerimden istifa etmiş bulunmaktayım..."


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ümitt

Tebrik ederim , Doğru olanı yapmış Âli Osmån...

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