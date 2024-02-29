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Gündem Abdulhamid Han'ın torunundan CHP'nin '3 Mart' çağrısına tepki!
Gündem

Abdulhamid Han'ın torunundan CHP'nin '3 Mart' çağrısına tepki!

Yeniakit Publisher
2024-02-29 23:59:00 - 2024-03-01 00:16:22
Abdulhamid Han'ın torunundan CHP'nin '3 Mart' çağrısına tepki!

Abdulhamid Han'ın torunu Kayıhan Osmanoğlu, CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen'in, "3 Mart laiklik günü olsun" çağrısına tepki gösterdi.

Laiklik üzerinden İslam'ı hedef alan Öztürkmen, "Gericiliğe geçit vermeyeceğiz, laikliği savunacağız" sloganıyla TBMM'ye kanun teklifi verdi.

CHP'li Hasan Öztürkmen, 3 Mart'ın laiklik günü kabul edilmesini talep etti.

Osmanlı torunu Kayıhan Osmanoğlu, Öztürkmen'in teklifine tepki gösterdi.

"Bilmeyenler için hatırlatmak isterim. 3 Mart 1924 yılında 623 yıl Türk Milletine serdarlık yapmış olan ceddim Hanedan-ı Âli Osman, kadın erkek, genç ihtiyar, çoluk çocuk demeden ana yurtlarından sürgün edilmiş, 400 yılı Osmanoğlu ailesinde olmak üzere 1300 yıllık İslam Hilafet makamı ortadan kaldırılmıştır." diyen Osmanoğlu, şu çağrıda bulundu:

Gazi Meclisimizden arzumuz, bu teklifi görüşmeye dahi gerek görmeden ait olduğu yere emperyalistlerin ülkemizdeki ileri karakolu olan CHP genel merkezine geri göndermeleridir. Saygılarımla.
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