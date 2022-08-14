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Gündem "Abdülhamid Han" komşuyu çaresiz bıraktı! ABD'den medet umdular
Gündem

"Abdülhamid Han" komşuyu çaresiz bıraktı! ABD'den medet umdular

Türkiye'nin son teknolojiye sahip 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Yunanistan'ın uykularını kaçırdı. Abdülhamid Han'ın bir sonraki rotasının Evros olacağını ileri süren Yunan basını, ABD'den medet umduklarını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 13:00:00 -
"Abdülhamid Han" komşuyu çaresiz bıraktı! ABD'den medet umdular

Temmuz ayının ortalarında sefere çıkacağı duyurulan Türkiye'nin Abdülhamid Han sondaj gemisi 9 Ağustos'ta görevine başladı. Abdülhamid Han'ın görev yeri belli olmasına rağmen gemi halen Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor.

Yunanistan'dan Abdülhamid Han endişesi

Geminin olası sefer rotası ile ilgili çeşitli senaryolar ortaya koyan Yunanistan, uzun bir süre Türkiye'nin uluslararası anlaşmaları ihlal edebileceğini iddia etmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geminin ilk görev yerini açıklamasının ardından da endişeleri dinmeyen Yunanistan'ın Ta Nea gazetesi  "Gardımızı indirip Ege'de bir yaz rahatlığına mı girelim? Mümkün değil" dedi.

Yunanistan ABD'den medet umuyor

Gazete, bu durum karşısında ABD'den medet umduklarını dile getirdi. 15 Ağustos, yani yarın sıcak bir durumun yaşanmasından endişelenildiğini belirten Ta Nea, bu durumla ilgili Pentagon'un da alarmda olduğunu iddia etti.

Ayrıca Ulusal Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un başbakanı temsilen Tinos'ta olacağı, ancak diğer görevlilerinin tamamının ofis ve orduda yüksek alarmda olacağı ifade edildi.

Yunanistan'dan Evros iddiası

Gazete, Başkan Erdoğan'ın geminin ilk görev yerini söylemesinden önce Bakanlık'ın 4 olası senaryo üzerinde durduğunu ifade etti. Daha önce genellikle 3 senaryo üzerinde duran Yunanistan'ın yeni bir alan daha belirtmiş olması dikkat çekti.

Gazetenin iddiasına göre, Türkiye, Yunanistan üzerinden ülkeden kaçmaya çalışan terör örgütü FETÖ ve PKK üyelerinin kaçış rotası olan Evros ve ona yakın olan adaların açıklarında da çalışma yapabilir.

Öte yandan haberin sonundaysa Yunanistan'ın 'Türkiye'yi suçlayabilmek için' her şeyi hukuk çerçevesinde yapacağına dikkat çekildi.

 

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Yorumlar

Rabia Zafer

GŪVENDİĞİNİZ DAĞLARA KARLAR YAĞACAK AYRICA ULUSLAR ARASI ANLAŞMALARI İHLAL EDEN SİZSİNİZ AHMAKLAR

eyy küçük onursuz eyalet, bağlı olduğunuz anahtarı teslim ettiğiniz FEDERAL DEVLETİNİZ ABD ye güvenip evlenmeyecektiniz:)

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