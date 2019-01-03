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Abdül Batur kimdir nerelidir?

CHP İzmir belediye başkan adayı açıklandı mı? CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı kim olacak? soruları merak edilirken, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Abdül Batur'un ismi geçiyor. Peki CHP'nin İzmir belediye başkan adaylığında ismi geçen Abdül Batur kimdir? Abdül Batur nereli ve kaç yaşında? Abdül Batur hangi görevlerde bulundu?

03 Ocak 2019 Perşembe 20:30
Abdül Batur kimdir nerelidir?

CHP İzmir belediye başkan adayı açıklandı mı? CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı kim olacak? soruları merak edilirken, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Abdül Batur'un ismi geçiyor. Peki CHP'nin İzmir belediye başkan adaylığında ismi geçen Abdül Batur kimdir? Abdül Batur nereli ve kaç yaşında? Abdül Batur hangi görevlerde bulundu?

Abdül Batur kimdir?

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur 1957 yılında Narlıdere'de doğdu. Narlıdere Oğuzhan İlkokulu, Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi Ortaokul bölümü ve İzmir Namık Kemal Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Evli ve 2 çocuk sahibi olan Abdül Batur, mimarlık mesleğine Pendik Tersanesi şantiyesinde çalışarak başladı. 1984-1987 yıllarında yurt dışında, birçok şehirde şantiye proje müdürü olarak görev alarak mesleki gelişimini ve iş deneyimini artırdı. 1988 yılında Narlıdere'ye dönen Abdül Batur, proje bürosu açarak çalışma yaşantısını doğup büyüdüğü kentte sürdürmeye başladı. Bu dönemde Narlıdere'nin pek çok yerinde yapılan binaların projelerine imza attı. Gençlik döneminde uzun yıllar Narlıdere Spor Kulübü'nde futbol oynayan Batur, aynı kulüpte yöneticilikte yaptı.

1994 yılında İzmir Büyük Şehir Belediyesinin şirketi olan İZBETON Genel Müdürlüğüne getirilen Abdül Batur, o güne kadar etkin olmayan şirketi başarılı çalışmalarıyla büyüterek Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük şirketi haline getirdi. 1999 yılında Narlıdere Belediye Başkanı olarak seçilen Batur, sosyal demokrat düşünce ile hizmet üreten belediye başkanı oldu. 2004 yılında yapılan seçimlerde rekor sayılacak bir oy farkıyla 2. kez Narlıdere Belediye Başkanlığına seçilen Abdül Batur, 2004 yılında, Nokta Dergisi’nin yılda sadece bir kişiye verilen “Doruktakiler” ödülüne layık görülen Batur, çeşitli kurumlardan kazandığı ödüllerin yanı sıra Şehir ve Başkan Dergisi tarafından 4 kez Türkiye çapında yılın ilçe belediye başkanı seçildi. İzmir Kültür Platformu tarafından kültüre yaptığı katkılarından dolayı "1992-2002 On yılın Ödülleri’ni de alan Batur, yine kültür platformu tarafından verilen 2003 yılı Dr Behçet Uz Kültür ödülünün sahibi oldu.

2009 yılında yapılan seçimlerde % 71’lik bir rekor oyla yeniden belediye başkanlığına seçilen Başkan Batur, görevde olduğu dönemde, 2. İnönü ve Atatürk Mahallesi gecekondu bölgelerinde gerçekleştirdiği “Kent dokusunu yenileme” projesi, Yukarıköy, Yeniköy ve Yenikale mahalleleri “Eski dokuyu yenileme” projeleriyle kentin siluetinin değişimini sağladı. Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi, Engelliler Merkezi, Yeni Pazaryeri, Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı, Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezi, Kültür Sanat ve Hobi Merkezi, Cemevi, eski cem evinin müzeye dönüştürülmesi, Güven Erkaya Spor Salonu, Ali Artuner Futbol Sahası gibi birçok projeye imza atan Batur, başarılı çalışmalarıyla Narlıdere’yi Ege’nin parlayan yıldızı yaptı. Bunun yanında 2009 yılında Kıyı Ege Belediyeler Birliği başkanlığına seçilen Abdül Batur, Çanakkale’den Fethiye’ye kadar olan bölgede hizmet veren Kıyı Belediyelerinin sorunlarını çözme, dayanışmasını sağlama konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 20:30
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Çanakkale
  4. Abdül Batur kimdir?
  5. Abdül Batur nereli
  6. Abdül Batur chp izmir büyükşehir belediye başkan adayı mı

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