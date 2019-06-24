ABD’nin yeni yaptırımları İran’ın dini lideri Hamaney’i hedef alıyor ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alan bir dizi yaptırımları öngören kararname yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alan bir dizi yaptırımları öngören kararname yayınladı.



ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ABD’ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesine cevaben yeni bir yaptırım paketi yayınlayacak. Trump, yeni yaptırımların İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alacağını söyledi. Trump, Pazartesi günü Beyaz Saray’da gazetecilere verdiği demeçte, Hamaney’in yeni yaptırımlarla birlikte finansal kaynaklara erişiminin engelleneceğini söyledi.



Trump, yaptırımlar hakkında, “İran’ın giderek artan provokatif eylemlerine karşı güçlü ve orantılı bir tepki” yorumunda bulundu. Tahran üzerindeki baskının artırılarak devam edeceğini söyleyen Trump, İHA krizine bakılmaksızın yeni yaptırımların uygulanacağını söyledi.

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