ABD'nin yeni projesi: SSPIDR! Savaş alanında büyük üstünlük kazandıracak

Bu günlerde açıklanan yeni enerji projesi akıllara durgunluk verebilecek düzeyde. Güneş enerjisini sonuna kadar kullanmayı hedefleyen bu sistem oldukça ilginç. İşte merak edilen tüm detaylar.

Küresel çapta enerji problemleri ciddi seviyelere ulaştı. Özellikle Asya ülkeleri ve Kuzey Amerika çok fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. İşte tam da bu nedenle yeni enerji çözümlerinin sunulması şart. Eğer bu enerji çözümleri kısa süre içinde hayata geçirilmezse şimdiki kaynaklar yeterli olmayacak.

Bu konuda Amerikan Hava Kuvvetleri sorunu kökünden bitirecek bir çözüm önerisi sundu. Buna göre güneş enerjisi dünya üzerinden toplanmayacak. Bunun yerine uzaydan toplanarak dünyaya ulaştırılacak. Bu proje ile birlikte insanlığın enerji probleminin tamamen bitirilmesi amaçlanıyor.

Yeni enerji projesi kritik katkılar sunacak

Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından geliştirilen bu proje aslına bakacak olursak biraz sınırlı çerçevede. Ülkenin askeri kurumu böyle bir proje yaptığı için daha çok savaş alanlarında yaşanabilecek güç sorunları düşünüldü. Savunma ve saldırı amaçlı lazerler ve elektromanyetik toplar için bu proje hayata geçirilecek.

İnsanlığın enerji sorununu tamamen bitirmek için eğer böyle bir proje kullanılırsa büyük bir çözüm sunulmuş olur. Güneş enerjisi Dünya üzerinden toplanınca ne yazık ki yeteri kadar etkili olmuyor. Fakat uzaydan bu enerjinin toplanması demek aynı zamanda daha fazla enerji sağlanması anlamına geliyor.

Az enerjiyle büyük işler başarmak mümkün: Geri dönüşüm mucizesi

Özellikle son dönemlerde bu yeni enerji türüne daha fazla ihtiyaç olacak. Tüm dünyada heyecan yaratan proje, henüz gerçeğe dönüşüp dövüşemeyeceği konusunda soru işaretlerine sahip. Peki siz uzaydan güneş enerjisi projesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kaynak: Donanım Günlüğü