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ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi kimdir? John Bass'tan daha şirret

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi belli oldu. Elçiliğe yeni atanan David Satterfield, daha önce Türkiye ile ilgili yaptığı bir açıklamada "Büyükelçi olarak onaylanırsam Türkiye’ye doğru stratejik seçimi yapması için bastıracağım" şeklindeki sözleri tepki çekmişti.

28 Haziran 2019 Cuma 22:58
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi kimdir? John Bass'tan daha şirret

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Ankara Büyükelçiliği'ne aday gösterdiği David Satterfield'a dün gece onay verdi.

Büyükelçi John Bass'ın Ekim 2017'de görev süresinin sona ermesinin ardından Washington yönetimi, Ankara için isim belirlememişti. Başkan Trump, 16 Şubat'ta David Satterfield ismini Türkiye Büyükelçiliği için önermişti. Satterfield'ın Ankara'ya atanmasını ABD Senatosu'nun onayladığı bugün büyükelçilik açıklamasıyla duyuruldu.

Ortadoğu konusunda uzman bir isim olan Satterfield 2017’den bu yana ABD’nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili olarak görev yapıyordu.

Trump’ın göreve geldiği son iki yıl içinde ABD Dışişleri Bakanlığı’nda yaşanan çok sayıda istifanın ardından, bakanlık içinde büyükelçilikler de dahil çok sayıda görev vekaleten yürütülüyor.

Satterfield, bunun öncesinde de ABD Dışişleri Bakanı’nın Libya özel danışmanı, Kahire Büyükelçiliği maslahatgüzarı, Bağdat Büyükelçiliği misyon şefi yardımcısı ve Lübnan büyükelçisi gibi görevlerde bulundu. Büyükelçi Satterfield, ABD’nin Suriye ve Suudi Arabistan büyükelçiliklerinde de çalıştı ve Dışişleri Bakanlığı’nın yakın doğudan sorumlu üst kademelerinde çeşitli görevler üstlendi.

Geçmişte ABD Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca üstün hizmet ödüllerine layık görülen Satterfield, Arapça, Fransızca ve İtalyanca biliyor.

"Türkiye'ye baskı yapacağım"

Büyükelçi Satterfield, Ankara'ya gelişine ABD Senatosu tarafından onay verilmesi öncesindeki prosedür gereği 11-12 Nisan'da Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda kendisine Türkiye hakkında yöneltilen soruları yanıtlamıştı.

Satterfield, Türk-Amerikan ilişkilerinde zorlu bir dönem yaşandığını belirterek özellikle Ankara'nın, Rusya'dan S-400 hava savunma füze sistemi alımına karşı görev yapacağı yönünde mesajlar vermişti. Bu konuda Satterfield'in "Büyükelçi olarak onaylanırsam Türkiye’ye doğru stratejik seçimi yapması için bastıracağım” ifadesi dikkat çekmişti. Satterfield, "Türkiye Rusya’dan S-400 satın alarak F-35 programına katılımını riske atıyor. CAATSA (Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası) kapsamında yaptırımlarla karşı karşıya. Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de NATO’nun 70. yıldönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada dediği gibi, Türkiye seçimini yapmalı. Tarihin en başarılı askeri ittifakında önemli bir ortak olarak kalmak mı istiyor yoksa bu ittifakı baltalayan pervasız kararlar vererek bu ortaklığın güvenliğini tehlikeye mi atmak mı?” ifadelerini kullanmıştı.

ABD olarak Türkiye'nin demokrasisinden endişe duyduklarını da söyleyen Satterfield, "Türkiye’nin NATO müttefiki statüsünün gereklerini tam olarak yerine getirmesine, Türkiye’ye içerde ve dışarda insan hakları taahhütlerine saygı göstermesi konusunda meydan okumak için çalışacağım” açıklamasında bulunmuştu.

Satterfield, ayrıca ABD Senatosu'nda büyükelçi olarak Türkiye'de yargılanan ABD vatandaşları ve konsolosluk personeli konularını yakından takip etme sözü vermişti.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 22:58
  1. S-400 hava savunma füze sistemi
  2. ABD Senatosu
  3. David Satterfield
  4. Türkiye Büyükelçiliği
  5. Ankara Büyükelçiliği

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