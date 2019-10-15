0553 313 94 23

ABD'nin yaptırım tehdidine Türkiye'den tokat gibi cevap

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditlerine "Yaptırım tehditlerinin sınırın diğer tarafından gelen terör tehdidinden daha büyük tehdit değil. Dolaysıyla kim ne söylerse söylesin, Türkiye olarak bölgeyi terörden arındırma konusunda çok azimli ve kararlıyız" cevabını verdi.

15 Ekim 2019 Salı 19:49
ABD'nin yaptırım tehdidine Türkiye'den tokat gibi cevap

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, cevap verdi. Oktay, "Yaptırım tehditlerinin sınırın diğer tarafından gelen terör tehdidinden daha büyük tehdit değil. Dolaysıyla kim ne söylerse söylesin, Türkiye olarak bölgeyi terörden arındırma konusunda çok azimli ve kararlıyız." dedi.

"Bizden teröristlerle masaya oturmamızı bekliyor"

Trump, yaptırımlara ilişkin "Çeliğe uygulanan gümrük vergisi yüzde 50'ye çıkacak. Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını içeren müzakereleri hemen sonlandıracak." ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın yaptırım tehdidine Türkiye'den cevap geldi. Oktay, İngiliz Sky News kanalına verdiği mülakatta, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı.

YPG/PKK terör örgütünün, Türkiye için oluşturduğu tehdide dikkati çeken Oktay, "Bir terör örgütüyle görüşemez veya pazarlık edemezsiniz. Bu gerçekçi değil. Terörle mücadele eden bir devlet var ve siz bizden teröristlerle masaya oturup konuşmamızı mı bekliyorsunuz? " ifadesini kullandı.

"Terör örgütleriyle müttefik olduğunu düşünmek istemeyiz"

ABD ve İngiltere'nin, YPG/PKK ile iş birliği yapmasının "acınacak bir şey" olduğunu kaydeden Oktay, "Umarız bir yanlış anlaşılma ya da onların kim olduğunu bilmeme durumu vardır. Aksi halde müttefiklerimizin terör örgütleriyle de müttefik olduğunu düşünmek istemeyiz." değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa ve NATO müttefiklerinin bu konudaki politikalarını değiştirmelerini umduğunu da söyledi.

"Yaptırım terör tehdidinden daha büyük değil"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede izin istemediğini vurgulayan Oktay, şartların Türkiye'yi bu noktaya zorladığının altını çizdi. Türkiye'nin harekat öncesi ABD veya Avrupa'dan yaptırım gelebileceğini göz önüne aldığını dile getiren Oktay, "Ancak bu tehditlerden hiçbiri, sınırın diğer tarafından gelen terör tehdidinden daha büyük tehdit değil. Dolaysıyla kim ne söylerse söylesin, Türkiye olarak bölgeyi terörden arındırma konusunda çok azimli ve kararlıyız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

"Dört milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz"

Türkiye'nin halihazırda dört milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını ve rejimin İdlib'e olası operasyonu durumunda üç milyonun daha gelebileceğini kaydeden Oktay, "Bize karşı çıkan herkes önce Türkiye'yi anlamalıdır. Bu durum sürdürülemez." dedi. Türkiye'nin sivil konvoyu hedef aldığı iddialarının yalan olduğuna dikkati çeken Oktay, "Operasyonun tamamlanması ve bir tampon bölge oluşturulması birkaç gün alabilir ancak siviller konusunda son derece dikkatli davranıyoruz." ifadesini kullandı.

Operasyon ile insani bir krize yol açıldığı yönündeki suçlamaları reddeden Oktay, "Zaten bir insani kriz var ve sekiz yıldan uzun bir süredir devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 19:49
  1. Donald Trump
  2. Türkiye
  3. Fuat Oktay
  4. Barış Pınarı Harekat
  5. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ'da plastik fabrikasının deposunda yangın
    1. Elazığ'da plastik fabrikasının..
    2. Merkel'den küstah 'Türkiye' çağrısı:..
    3. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    4. Barış Pınarı Harekatı rahatsızlık..
    5. Kocaeli'de evde patlama!
    6. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    7. ABD'nin yaptırım tehdidine Türkiye'den..
    8. Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye..
    9. YPG/PKK'lılar, terör örgütü DEAŞ..
    10. Küşleme nedir? Küşleme nasıl yapılır?
    11. Sürekli iş göremezlik maaşı ne zaman..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
    13. Lezzetli cağ kebabı nasıl yapılır?
    14. UEFA skandal kararını resmen duyurdu
    15. İTÜ'lü profesör duyurdu: Beklenen..
    16. Mehmetçik destan yazıyor! 611 terörist..
    17. Barış Pınarı Harekatı'na katılan..
    18. Keçi yoğurdunun faydaları nelerdir?
    19. İspanya'dan Türkiye açıklaması!..
    20. Fırında karnabaharlı tavuk but nasıl..
    21. Keçi sütü yoğurdu nasıl yapılır? Keçi..
    22. Ufuk Uras'tan flaş sözler: Bu olursa..
    23. Evde çalışan sigortası ne kadar?
    24. Terör örgütü YPG/PKK, yine sivillere..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat sonrası..
    26. 2020 asgari ücret zammı ne zaman..
    27. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'ye..
    28. Avrupa ülkesinden UEFA'ya küstah..
    29. Merkel'den küstah Türkiye açıklaması
    30. Ardahan’da deprem son dakika kaç..
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"
    Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"
    Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz
    Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur