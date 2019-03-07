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ABD'nin yaptırım kararı sonrası İran çağrı yaptı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İranlı 66 tıp bilimcisine yönelik yaptırım kararına tepki göstererek uluslararası kamuoyuna çağrı yaptı.

07 Mart 2019 Perşembe 22:13
ABD'nin yaptırım kararı sonrası İran çağrı yaptı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, uluslararası kamuoyuna ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarını kınama çağrısında bulundu.

İranlı 66 tıp bilimcisinin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yaptırımlarla ilgili yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaşan Zarif, uluslararası kamuoyuna yaptırımları kınaması yönünde çağrı yaptı.

Zarif, ABD yaptırımlarının İranlı vatandaşların tıbbi malzeme ihtiyaçlarının karşılanması ve tıp alanındaki bilimsel araştırma ve geliştirmeleri hedef aldığını savundu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 22:13
  1. ABD
  2. İran
  3. Cevad Zarif

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