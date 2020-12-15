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Gündem ABD'nin yaptırım kararı sonrası HDP'den küstah S-400 açıklaması
Gündem

ABD'nin yaptırım kararı sonrası HDP'den küstah S-400 açıklaması

ABD’nin, S-400 alımı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulamasına ilişkin açıklama yapan HDP Milletvekili Garo Paylan, "Bu S-400'ler başınıza daha çok bela olacak. Rusya'ya bunları iade edelim" diyerek küstah sözler sarfetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:56:00 -
ABD'nin yaptırım kararı sonrası HDP'den küstah S-400 açıklaması

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Testleri yapılan ve yakın zamanda aktifleştirilmesi beklenen S-400'ler için "Depoda çürütülüyor" diyen Paylan, "Bu S-400'ler başınıza daha çok bela olacak. Bir tost makinası alsanız 1,5 yıl depoda tutmazsınız. Türkiye'nin 2,5 milyar dolar verdiği S-400'ler depoda çürütülüyor. Rusya'ya bunları iade edelim" ifadelerini kullandı.

 

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