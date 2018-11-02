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ABD'nin yaptırım kararı sonrası dolar düşüşe geçti!

ABD'nin, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'na yönelik yaptırımları kaldırma kararının ardından dolar 5,43'e geriledi.

02 Kasım 2018 Cuma 16:51
ABD'nin yaptırım kararı sonrası dolar düşüşe geçti!

ABD, Türkiye'de tutuklu bulunan casus Brunson'ın serbest bırakılması talebinde bulunmuş, ardından da Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'na yaptırım uygulamıştı. 12 Ekim'de görülen duruşmanın ardından Brunson serbest bırakıldı ve daha sonra Türkiye'ye gelen ABD Dışleri Bakanı Pompeo, yaptırımların kaldırılacağını açıkladı. Bugün ise, ABD'de 2 bakana uygulanan yaptırımı kaldırdığını açıkladı.

Yaptırımların kaldırılmasının ardından USD/TRY kuru %1,25 düşüşle 5,4360; EUR/TRY %1,30 düşüşle 6,2080 seviyesine geriledi ve BIST 100 'deki günlük yükseliş %2'ye çıktı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 16:51
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YORUM YAZ

  • Mehmet TANRIVERDİ Mehmet TANRIVERDİ 16 dk önce
    Ben senden ambargoyu kaldiriyorum,sende bizimle irana ambargo uygula.
  • Yunus 16 Yunus 16 16 dk önce
    ON BİN TL OLACAK HAYALİ İLE 6 - 7 TL DEN DOLAR ALAN AMERİKAN ÇOCUKLARINA DA ÇOK İYİ OLDU.
  • Yunus 16 Yunus 16 25 dk önce
    DOLAR 10 NİN TL OLACAK DİYEN, T. C. VATANDAŞI FELAKET TELLALLARI K..ÇNAKINA YAKSIN
  • adil güralp, sivasadil güralp, sivas59 dk önce
    BU KARAR NASIL ALINDI.. NEDEN GEREK VARDI. KİM HATA YAPTI. MADEM DÜŞMANDI NEDEN DOST OLDU. MADEN BÖYLE OLACAKTI NEDEN KRİZ YAŞADIK. NEDEN KRİZ YAŞATILDI.. .YÖNETİM DEMEK NEFİSİ TATMİN DEĞİL ÜLKEYİ DÜŞÜNMEK. ELBET SIRAT KURULACAK NEFİSLER ETTİKLERİNİN HESABINI VERECEK.. ÇARŞI PAZAR HALEN EKONAMİK KRİZİN ETKİSİNDE.. MİLLET İYİ SABIR EDİYOR....
  • adil güralpadil güralp1 sa önce
    tabii ki düşecek kim dayır karşımıza....eyt lan çabuk düş yoksa biz düşürürüz seni dolar mısın nesin... aslında işimiz de yoktu dolarla ama yine de düşşün bakalım......
  • a.cengiz dileka.cengiz dilek1 sa önce
    hayırdır niye düşüyor acaba? kim düşürdü...adamın parasıyla iş yapar ve itaat etmezsen adam yapar yapacağını bundan normal bişey yok.. verdin papazı veya aldı papazını işi bitti artık itaat ettiğine göre düşürmeye başladı.. türkçesi bu...
  • ercanercan1 sa önce
    ooooo bak sen...dün ülkemize ekomik savas acanlar bunlar degil miyid? Hayirdir ne oldu da bu hale geldiniz?.vay vay vay kimler kimlerle beraber.. kadere bak...
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