ABD'nin yaptırım kararı sonrası dolar düşüşe geçti!

ABD, Türkiye'de tutuklu bulunan casus Brunson'ın serbest bırakılması talebinde bulunmuş, ardından da Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'na yaptırım uygulamıştı. 12 Ekim'de görülen duruşmanın ardından Brunson serbest bırakıldı ve daha sonra Türkiye'ye gelen ABD Dışleri Bakanı Pompeo, yaptırımların kaldırılacağını açıkladı. Bugün ise, ABD'de 2 bakana uygulanan yaptırımı kaldırdığını açıkladı.

Yaptırımların kaldırılmasının ardından USD/TRY kuru %1,25 düşüşle 5,4360; EUR/TRY %1,30 düşüşle 6,2080 seviyesine geriledi ve BIST 100 'deki günlük yükseliş %2'ye çıktı.