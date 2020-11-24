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Aktüel ABD'nin Wisconsin eyaletindeki silahlı saldırıyla ilgili 3 gözaltı
Aktüel

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki silahlı saldırıyla ilgili 3 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:58:04 -
ABD'nin Wisconsin eyaletindeki silahlı saldırıyla ilgili 3 gözaltı

WAUWATOSA (AA) - ABD'nin Wisconsin eyaletinin Wauwatosa kentindeki bir alışveriş merkezine cumartesi günü düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Wauwatosa emniyeti yetkililerinden Abby Pavlik, pazar akşamı Wisconsin'in Milwaukee kentinde yapılan trafik çevirmesinde, saldırıyı düzenlediği düşünülen 15 yaşındaki bir erkek çocuğunun gözaltına alındığını açıkladı.

Pavlik, polislerin araçta buldukları silaha incelemek üzere el koyduğunu belirtti.

Araçtaki bir yolcunun da gözaltına alındığını söyleyen Pavlik, açıklamasında gözaltına alınanların veya kurbanların kimliklerine dair herhangi bir detay vermedi.

Saldırıyla ilgisi olduğu düşünülen bir kişinin daha gözaltına alındığını kaydeden Pavlik, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Bu arada, Wauwatosa Emniyet Müdürlüğü, gelecek günlerde alışveriş merkezine takviye polis yönlendireceğini duyurdu.

Wauwatosa'daki kentindeki "Mayfair" adlı alışveriş merkezinde 21 Kasım'da öğle saatlerinde bir silahlı saldırganın çevreye ateş açması sonucu biri 18 yaşından küçük 8 kişi yaralanmıştı. Saldırıda can kaybı olmamıştı.

Emniyet yetkilileri, ilk incelemelerde saldırının bir tartışmadan kaynaklandığı ve planlı olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu açıklamıştı.

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