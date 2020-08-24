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Aktüel ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin bir siyahiyi arkadan vurması tepkilere neden oldu
Aktüel

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin bir siyahiyi arkadan vurması tepkilere neden oldu

Polisin 7 el ateş ettiği kişinin kaç kurşun yediği açıklanmazken, durumunun ağır olduğu bildirildi - Olayın ardından kent meydanında toplanan kalabalık, polis şiddetini protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-08-24 07:46:07 -
ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin bir siyahiyi arkadan vurması tepkilere neden oldu

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin bir siyahiyi arkadan vurarak ağır yaralaması bölgede tepkilere neden oldu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre söz konusu olay, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana geldi.

Polisin açıklamasına göre "aile içi bir olay" gerekçesiyle gelen ihbar üzerine yerel polis, ihbarda belirtilen yere gitti ve olay burada yaşandı.

Sosyal medyada yer alan bir videoda, yerel medyada adının Jacob Blake olduğu bildirilen kişi ile polisler arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktığı, şüphelinin arkasını dönerek polislerden uzaklaştığı ve orada bulunan araca girmeye çalıştığı görülüyor.

Bu sırada polisin siyahiyi arkasından vurması da aynı video görüntülerine yansıdı. Videoda 7 el ateş edildiği duyulurken, yaralıya kaç kurşunun isabet ettiği açıklanmadı.

Amerikan medyasına konuşan görgü tanıkları ise yaralanan kişinin tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve polislerin bu esnada geldiğini iddia etti.

Konuyla ilgili basın toplantısında polis yetkilileri, olayın hemen ardından ambulans çağırdıklarını, yaralının en yakın hastaneye götürüldüğünü ve şu anda durumunun ağır olduğunu açıkladı.

- Yüzlerce kişi sokağa döküldü

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından sokaklara dökülen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, kent meydanında ve Kenosha polis merkezinin etrafında toplanan göstericiler uzun süre eylemlerine devam etti.

Olayların ardından Kenosha'da gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirildi.

Mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucunda siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 1 aydan uzun süren şiddet içerikli gösteriler yaşanmıştı.

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