ABD’nin Venezuela Operasyonu: Petrol ve Altında Yükseliş Sinyali! Türkiye nasıl etkilenecek?
Venezuela’da yaşanan askeri gerilim ve Maduro’nun gözaltına alınması, küresel piyasalarda belirsizliği artırdı. Ekonomist Dr. Özgür Özcan, petrol ve altında yükseliş beklentisine dikkat çekti.
Jeopolitik Risk Piyasaları Harekete Geçirdi
Ekonomist Dr. Özgür Özcan’a göre piyasalar, siyasi tartışmalardan ziyade krizin enerji arzını etkileyip etkilemeyeceğine odaklanıyor. Venezuela’nın dev rezervlerine işaret eden Özcan, petrol fiyatlarında yukarı yönlü kırılma ihtimalinin arttığını söyledi.
“Venezuela Enerji Arzında Kritik Rol Oynuyor”
OPEC verilerine göre 303 milyar varillik rezervle dünyanın en büyük petrol kaynaklarından birine sahip olan Venezuela’da yaşanan gerilimin, arz risklerini yeniden gündeme taşıdığı vurgulanıyor. Brent petrolün 60–61 dolar bandından yukarı çıkabileceği değerlendiriliyor.
“Taşıma ve Üretim Maliyetleri Artabilir”
Özcan, saldırının küresel ekonomiye üç kanaldan etki edebileceğini belirtti:
- Petrol fiyatı yükselirse enerji ve lojistik maliyetleri artacak
- Belirsizlik yatırım iştahını zayıflatacak
- Fon akımları güvenli limanlara kayacak
Bu süreçte gelişen ekonomilerin kırılganlığının artabileceği ifade ediliyor.
Altında Güvenli Liman Hareketi
Jeopolitik risklerle birlikte yatırımcıların altına yöneldiğini hatırlatan Özcan:
“Altın, bu süreçlerde sigorta işlevi görüyor. Gram altında yükseliş ihtimali güçlendi.”
Doların güçlenme eğilimi ise gelişen ülkelerde kur baskısını artırabilir.
Türkiye’ye Olası Yansımalar
Uzmanın değerlendirmesine göre etkiler dört başlıkta hissedilebilir:
- Enerji ithalat faturası artabilir
- Enflasyon beklentisi yükselebilir
- Kur baskısı güçlenebilir
- Finansman koşulları sıkılaşabilir
Altında Yeni Rekor Beklentileri
Küresel finans kuruluşlarının raporlarında, riskin tırmanması halinde ons altında 4.800–5.000 dolar bandının test edilebileceği öngörülüyor. Bazı kurumlar, senaryo derinleşirse 5.300 dolar ve üzeri seviyeleri de mümkün görüyor.
Kurumların Ons Altın Tahminleri (Öne Çıkanlar)
- Dünya Altın Konseyi: 5.300 dolar
- Bank of America: 5.000 dolar
- JPMorgan: 5.000 dolar
- UBS / Morgan Stanley: 4.500 dolar
- Deutsche Bank: 4.450 dolar
Dünya
ABD'li Senatör'den uyarı! Venezuela'nın ardından Küba ve İran'a gözdağı verdi: İki lider ile İlgili kritik mesajı