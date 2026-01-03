  • İSTANBUL
Gündem ABD’nin Venezuela Operasyonu: Petrol ve Altında Yükseliş Sinyali! Türkiye nasıl etkilenecek?
ABD’nin Venezuela Operasyonu: Petrol ve Altında Yükseliş Sinyali! Türkiye nasıl etkilenecek?

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Venezuela’da yaşanan askeri gerilim ve Maduro’nun gözaltına alınması, küresel piyasalarda belirsizliği artırdı. Ekonomist Dr. Özgür Özcan, petrol ve altında yükseliş beklentisine dikkat çekti.

Jeopolitik Risk Piyasaları Harekete Geçirdi

Ekonomist Dr. Özgür Özcan’a göre piyasalar, siyasi tartışmalardan ziyade krizin enerji arzını etkileyip etkilemeyeceğine odaklanıyor. Venezuela’nın dev rezervlerine işaret eden Özcan, petrol fiyatlarında yukarı yönlü kırılma ihtimalinin arttığını söyledi.

 

“Venezuela Enerji Arzında Kritik Rol Oynuyor”

OPEC verilerine göre 303 milyar varillik rezervle dünyanın en büyük petrol kaynaklarından birine sahip olan Venezuela’da yaşanan gerilimin, arz risklerini yeniden gündeme taşıdığı vurgulanıyor. Brent petrolün 60–61 dolar bandından yukarı çıkabileceği değerlendiriliyor.

 

 “Taşıma ve Üretim Maliyetleri Artabilir”

Özcan, saldırının küresel ekonomiye üç kanaldan etki edebileceğini belirtti:

 

  • Petrol fiyatı yükselirse enerji ve lojistik maliyetleri artacak
  • Belirsizlik yatırım iştahını zayıflatacak
  • Fon akımları güvenli limanlara kayacak

Bu süreçte gelişen ekonomilerin kırılganlığının artabileceği ifade ediliyor.

 

Altında Güvenli Liman Hareketi

Jeopolitik risklerle birlikte yatırımcıların altına yöneldiğini hatırlatan Özcan:

“Altın, bu süreçlerde sigorta işlevi görüyor. Gram altında yükseliş ihtimali güçlendi.”

 

Doların güçlenme eğilimi ise gelişen ülkelerde kur baskısını artırabilir.

Türkiye’ye Olası Yansımalar

Uzmanın değerlendirmesine göre etkiler dört başlıkta hissedilebilir:

 

  • Enerji ithalat faturası artabilir
  • Enflasyon beklentisi yükselebilir
  • Kur baskısı güçlenebilir
  • Finansman koşulları sıkılaşabilir

Altında Yeni Rekor Beklentileri

Küresel finans kuruluşlarının raporlarında, riskin tırmanması halinde ons altında 4.800–5.000 dolar bandının test edilebileceği öngörülüyor. Bazı kurumlar, senaryo derinleşirse 5.300 dolar ve üzeri seviyeleri de mümkün görüyor.

 

Kurumların Ons Altın Tahminleri (Öne Çıkanlar)

 

  • Dünya Altın Konseyi: 5.300 dolar
  • Bank of America: 5.000 dolar
  • JPMorgan: 5.000 dolar
  • UBS / Morgan Stanley: 4.500 dolar
  • Deutsche Bank: 4.450 dolar

