ABD'nin üzerindeki siyah örtü! İşin uzmanları bakın ne söylüyor

Akşam gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı, Trump'a yönelik suikast girişimini ele aldı. Fıçıcı, Trump'ın adaylığını engellemek için her yolun denendiğini belirtti. ABD'nin içindeki derin devlet yapılanmalarının bu tür girişimlerde bulunduğunu vurgulayan Fıçıcı, Amerikan demokrasisinin tehlike altında olduğunu söyledi. Serkan Fıçıcı, şunları kaydetti:

"Trump'ı öldürmek istediler.

Diğer ihtimaller mantığa uygun değil.

"Uyarı saldırısı" mıydı?

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Olamaz.

Hareketli hedefe o mesafeden milimetrik sapma ile uyarı atışı yapılamaz.

İşin uzmanları bunu söylüyor.

Trump aday olmasın diye her yolu denediler.

Ters tepti.

Arkasındaki destek daha da arttı.

Baktılar olmuyor.

Öldürmeyi denediler.

Peki, Trump kimleri, neden rahatsız ediyor?

Bu sorunun yanıtı netleşse "saldırının arkasındaki güç" belli olacak.

Soran olursa ABD, demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile işletildiği bir ülke.

Örnek hukuk düzenine sahip...

Şeffaf.

Özgürlükçü.

Toplumun haber alma hakkına herkesten fazla önem veriyor.

Laf...

Gerçek?

-Daha Kenndy suikastının üzerindeki sır perdesi bile kalkmadı.

İkiz kulelere yönelik 11 Eylül saldırıları neyin nesidir, bilen yok.

Yıllardır ortalığı kasıp kavuran Epstein dosyalarının kapağı açılamıyor.

Bunlar gibi daha milyon tane mesele var.

Hepsini toplayınca "koskoca bir siyah örtü" ediyor.

Dünya'nın en güçlü devletiyle ilgili gerçekleri gizleyen, karanlığa boğan bir örtü...

ABD eski başkanını ve başkan adayını koruyamıyor.

FBI...

Gizli servis...

Yerel polis...

Hollywood filmlerinde fırtınalar estiren şu kurumların haline bakın!

Türkiye'deki herhangi bir AVM'nin girişinde bekleyen sivil güvenlik görevlilerinden birini götür, Trump'ı karşı cepheden gören o çatıyı parmağı ile gösterip "buraya iki eleman yerleştirelim" derdi.

Rezalet.

İhmal filan değil bu...

Meydan açmak.

"Al sana fırsat vur, öldür" demek.

Yol vermek.

Suikast girişiminin arkasında "sırlar ifşa olursa" korkusunun yattığını düşünmek için çok sebep var.

Hatırlayalım.

Trump bir süre önce önemli bir açıklama yapmıştı. ABD'nin tüm sırlarını ifşa edeceğini duyurmuştu. "Yeniden başkan seçilirsem 11 Eylül saldırıları, Kenndy suikastı ve Epstein davasına ait belgelerin gizliliğini kaldıracağıma söz veriyorum" demişti.

Yapar mı?

Yaşarsa...

Yaşarsak...

Görürüz."