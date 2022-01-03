ABD'nin üçte biri hükümete karşı şiddeti meşru görüyor

Amerikalıların yüzde 34'ü hükümete karşı şiddetin haklı gerekçeleri olabileceği görüşünde...

Çarpıcı tespit, Washington Post Gazetesi ve Maryland Üniversitesi'nin ortak anketinden.

ABD'de geçen sene 6 Ocak'ta gerçekleştirilen Kongre Baskını'nın birinci yılı dolmak üzere.

Aradan geçen zamanda halkın şiddete bakışının değişip değişmediği araştırıldı.

Geçen hafta yapılan ankette ülkedeki şiddet eğilimi gözler önüne serildi.

Cumhuriyetçilerin yüzde 40'ı şiddeti destekledi

Bin 100 kişiye otorite figürlerine karşı şiddetin meşru olup olmadığı soruldu.

Ankete katılan Cumhuriyetçilerin yüzde 40'ı, otorite figürlerine yönelik şiddeti destekledi.

Bu oran Demokratlarda yüzde 23. Bağımsızlarda ise yüzde 41.

Ülkede bireysel özgürlüğünü savunmak için yöneticilere karşı silah kullanılabileceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 22 çıktı.

ABD'de 30 yıldır yapılan anketlerde hükümete karşı şiddeti meşru bulanların oranının arttığı görüldü.

1990'lı yıllarda Amerikalıların sadece yüzde 13'ünün devlet yöneticilerine karşı şiddeti haklı bulduğu, bu oranın 2010 yılında yüzde 16'ya, 2015'te ise yüzde 23'e çıktığı açıklandı.