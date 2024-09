ABD'nin üç maymun oyunu! Hizbullah'ı kim hedef aldı? Dünya savaşına mı hazırlanıyor?

Tunca Bengin, İsrail’in Orta Doğu’daki şiddet olaylarına göz yuman ABD’yi eleştirdi. Bengin, ABD'nin Hizbullah çağrı cihazlarındaki patlamalarla ilgisi olmadığını belirtmesine rağmen şüphe altında olduğunu yazdı. ABD'deki Trump'a suikast girişimlerini de konu alan Bengin, ülkede büyük bir siyasi kutuplaşma yaşandığını belirtti. Bengin, FBI’ın olaylar karşısındaki yetersizliğine vurgu yaptığı Milliyet gazetesindeki köşesinde özetle şunları kaydetti:

"İsrail’in Orta Doğu’yu kan gölüne çevirmesine göz yuman hatta destekleyen ABD, Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarındaki patlamalar konusunda “dahlim yok, MOSSAD bana bilgi de vermedi” dese de olağan şüpheliler arasında. En azından teknolojik katkı anlamında... Zira bu işi yapabilecek üç beş ülke var zaten. Onlardan birisi de İsrail’in hamisi ABD... Dolayısıyla üç maymunu oynaması hiç şaşırtıcı değil, bildik hikâye. Tıpkı aylardır Gazze’de yaşananlara karşı takındığı tavır gibi. Dolayısıyla aslında ilginç olan dünyayı karıştıran, İsrail’i de bu amaca dönük kullanan ABD’nin kendi topraklarında yaşadığı oldukça gerilimli ve tansiyonu yüksek seçim süreci... İki ay içerisinde Trump’a yönelik iki suikast girişimi nedeniyle Cumhuriyetçiler ve Demokratlar kutuplaşmış durumda... Özellikle de ikinci suikast girişimini Demokratlar 10 Eylül’deki ekran düellosunda Kamala Harris karşısında puan kaybeden Trump’ın oy hesaplarıyla bir tezgahı, kurgusu olabileceğini düşünüyor, Cumhuriyetçiler ise Trump’ın başkan olmasını engellemek için yok etme girişimleri suçlamasıyla öfke kusuyor... ABD medyasının görüntüsü de farklı değil, her iki olasılık üzerine de haberler ve öngörüler var. Sosyal medya paylaşımları ise hepten abartılı görüşler, komplo teorileri içeriyor. FBI’ın olayla ilgili suikast girişimi gibi görünen bir olay açıklamasının tüm bunları tetiklediği de malum. Ama bir yanda da “Trump’ın uğramadığı soruşturma, kovuşturma kalmadı, evi, ofisi her yer arandı, her şeyi didik didik edildi. Herhangi bir şekilde böyle bir tezgah içinde olsa FBI ipliğini anında pazara çıkarmaz mı” diyenler de var... Öyle ya da böyle, ikinci suikast girişimi doğru da olsa, tezgah da olsa her ikisi de ABD istihbaratı adına çok büyük bir zafiyet ve ayıp aslında. Kurguysa öğrenmesi, değilse de önceden duyması, bilmesi lazım çünkü... (...)"