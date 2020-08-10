ABD'nin TikTok açıklamasından sonra VPN kullanımı patladı!

Geçtiğimiz günlerde Amerika başkanı Donald J. Trump'ın Amerikalı bir şirketin TikTok'u almaması sonucunda uygulamanın özgürlükler ülkesi Amerika'da yasaklanacağını duyurmuştu. Birçok ülkenin TikTok uygulamasını bir tehdit olarak görmeye başlaması, dilimize sanal özel ağ şeklinde çevrilen VPN hizmetlerine olan ilgiyi artırdı. Kullanıcılar VPN sayesinde erişime kapalı olan platformları ziyaret edebiliyorlar. Ünlü VPN sağlayıcısı olan ExpressVPN Başkanı Harold Li, Donald Trump’ın TikTok hakkında olumsuz konuştuğu haftada yüzde 10 oranında bir ziyaretçi artışı olduğunu söyledi. ExpressVPN’in sitesindeki bu ziyaretçi artışı diğer bazı sitelerde de yaşandı.

94 ülkede hizmet veren ExpressVPN, Japonya’da yüzde 19, Avustralya yüzde 41 oranında bir artışa tanıklık etti. Ayrıca bu servis Hindistan'da da TikTok uygulamasını yasaklamasından sonra da yüzde 22 oranında bir ziyaretçi artışı olduğunu açıkladı. TikTok uygulamasının ABD’nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini söyleyen Donald Trump, WeChat de dahil olmak üzere Çinli uygulamaları yasaklamaya devam ediyor. WeChat ve TikTok ikilisi için imzalanan kararnameler 45 gün sonra yürürlüğe girecek.