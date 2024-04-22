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Dünya Terör destekçisi ABD'nin Terörle Mücadele Koordinatörü Türkiye'ye geliyor!
Dünya

Terör destekçisi ABD'nin Terörle Mücadele Koordinatörü Türkiye'ye geliyor!

Yeniakit Publisher
2024-04-22 10:56:08 - 2024-04-22 10:56:08
Terör destekçisi ABD'nin Terörle Mücadele Koordinatörü Türkiye'ye geliyor!

Teröristlerle koyun koyuna gezen ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Elizabeth Richard, bugün Ankara'yı ziyaret edecek.

ABD'nin teröre verdiği destek devam ederken, Türkiye ve ABD arasında ki istişareler devam ediyor. ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Elizabeth Richard, bugün Ankara'yı ziyaret edecek.

Bu kapsamda Mart 2024'te Washington'da düzenlenen Stratejik Mekanizma toplantıları da yeniden başlatıldı.

Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Elizabeth Richard, atılan adımlar kapsamında Türkiye'ye geliyor.

 İş birliği güçlendirilecek

Büyükelçi Richard ve Türk hükümetinden mevkidaşları, teröristlerin seyahatini engellemek; organize suçla uğraşan terörle bağlantılı ağlarla mücadele etmek; PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğratılmasının sağlanması; Afrika ile Güney ve Orta Asya'da bulunan DEAŞ ve El Kaide bağlantılı örgütlerin oluşturduğu tehditlere karşı işbirliği yapmak için ABD-Türkiye terörle mücadele iş birliğini genişletecek ve güçlendirecek.

Küresel finans kanallarının istismar edilmesi

Büyükelçi Richard ayrıca Türk yetkililerle küresel finans kanallarının terör örgütleri tarafından istismar edilmesiyle daha fazla mücadele etmenin yolları konusunu da görüşecek.
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