ABD'nin Teksas eyaletinde katliam! Onlarca ölü ve yaralı var

ABD’li gazeteci Camilla Rambaldi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Polis, 30 kişinin yaralandığını ve 10 kişinin öldüğünü doğruladı” diye yazdı.

Diğer yandan KTSM televizyonu, polis kaynağına dayandırdığı haberde, ölü sayısının 18 olduğunu aktardı. AFP'nin haberine göre ise 20 kişi hayatını kaybetti.

​El Paso polisi, saldırganlardan birinin gözaltına alındığını bildirdi. Daha önce saldırganların birkaç kişi olabileceği açıklanmıştı.

Bir polis yetkilisi, Fox televizyonuna açıklamasında, “Halihazırda çatışma yok ama tehlike devam ediyor. İnsanlarımız operasyon bölgesini çevreledi. Şimdi yapılacak en iyi şey kimsenin ticaret merkezine girmemesi” dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ticaret merkezinin içinde ve dışında ölü ve yaralıların olduğu görülüyor.

CNN’nin haberine göre El Paso Belediye Başkanı Di Margo, 3 saldırgan zanlısının gözaltına alındığını açıkladı.