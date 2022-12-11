ABD’nin tavrı Güney Koreli yetkilileri çıldırttı!

Yeni Akit Ankara

Aşırı pahalı ve masraflı olmalarının yanı sıra durdukları yerde dökülmeye başlamaları dünya medyasında alay konusu olan F-35’leri ABD’nin nasıl akıl sınırlarını aşan hegemonya kurma aracı olarak kullandığı ortaya çıktı.

Sosyal medyaya da yansıyan bilgilere göre, Güney Koreli askeri yetkililer, ABD’nin müttefikleri üzerinde tam denetim ve hegemonya kurma hastalığının artık ileri seviyelere çıktığını adeta ilan ettiler.

Güney Koreli askeri yetkililerden sızan bilgilere göre, F-35'lerin çalışması için her sabah ABD Hava Kuvvetleri’nden şifre gelmesi gerekiyor. Eğer şifre gelmezse uçaklar çalışmıyor.

İşte sadece bu özelliği bile Türkiye’nin kendi yerli ve milli 5. Nesil savaş uçağını yapmaya başlamakla ne kadar doğru bir karar verdiğini ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye, yerli ve milli savunma yatırımlarına yoğunlaşmakla bağımsız Türkiye’nin de adımlarını atıyor.