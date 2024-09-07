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Ekonomi ABD'nin tahmini havada kaldı! Altın fiyatları resmen çakıldı...
Ekonomi

ABD'nin tahmini havada kaldı! Altın fiyatları resmen çakıldı...

Yeniakit Publisher
2024-09-07 09:15:00 -
ABD'nin tahmini havada kaldı! Altın fiyatları resmen çakıldı...

ABD’nin istihdam verileri beklentilerin çok altında kaldı. Bu gelişmelerin ardından altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 7 Eylül 2024 altın fiyatları...

ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin artışla beklentilerin altında kaldı. Kritik veri sonrası piyasalarda hareketlilik yaşandı. Ons altın uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 512 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbu

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.  Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 7 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

7 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.726,78

Satış 2.727,45

Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise yüzde 0,5 azalarak 2 milyon 790 bin liraya geriledi.

Serbest piyasada gram altın 2.727,45 TL'den, çeyrek altın ise 4.586,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

7 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.501,00

Satış 4.586,00

7 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.027,00

Satış 9.161,00

7 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 18.032,00

Satış 18.271,00

7 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.497,13

Satış 2.497,69

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