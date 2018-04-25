ABD'nin Suriye planını açıkladı: "Esed'in düşmesini istemeyiz"

Kimyasal silah kullanımı sonrası Beşar Esed rejimine karşı düzenlenen 'sınırlı' saldırılar, ABD'nin Suriye'ye yönelik vizyonunu tekrar tartışma konusu yaptı.

Bölge uzmanlarına göre ABD liderliğindeki koalisyon, düzenlediği saldırılar ile aslında Rusya ve İran'a yayılmacı politikalarına karşı bir mesaj vermiş oldu. Beşar Esed'in hala Suriye'nin lideri olarak görüldüğü ve kimyasal silah kullanımına son vermesi durumunda yaptığı katliamların bir daha hatırlanmayacağı doğrulanmış oldu. Suriye'ye yapılan üçlü operasyon, ABD ve Batı'nın Rusya ve İran'ı Suriye üzerinden rahatsız ederek dengeyi korumaya çalıştığına işaret ediyor.

Bu durum akıllara CIA eski başkanı John Brennan'ın yaklaşık 2 sene önce yaptığı açıklamayı getirdi. Brenna, Washington'ın IŞİD veya diğer Sünni muhalif grupların Suriye'yi ele geçirmesinden korktuğunu söylemişti.

CIA eski başkanı yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'de İslamcı grupların hakim olmasından endişelendiği için Esed rejiminin parçalandığını görmek istemediğini söylemişti.

Brennan, Suriye'de Esed rejimi düşerse yerine kimin geçebileceği konusunda endişelenmek için Washington'ın haklı sebepleri olduğunu belirtti.

"RUSYA DA BİZ DE REJİMİN DÜŞÜŞÜNÜ İSTEMEYİZ"

Dış İlişkiler Konseyi'nin düzenlediği bir etkinlikte konuşan Brennan, muhaliflere olan güvensizliği vurgulayarak "En son istediğimiz şey Şam'ın içine doğru girmelerine izin vermek. Bu yüzden Suriye'de aşırı olmayan grupları güçlendirmek önemli." ifadelerini kullanmıştı.

Washington'ın Esed'e karşı bir duruşu olduğunu ve Suriye'nin geleceğinde yer almaması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Brennan, ABD'nin Suriye'de siyasi çözüm sağlayacak bir hükümet bulabilmek için uğraştığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Ne Rusya ne ABD, koalisyon ve bölgesel devletler dahil hiç birimiz Suriye hükümetinin ve siyasi kurumların parçalandığını görmek istemeyiz."