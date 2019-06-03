ABD’nin skandalları sürüyor… Teröriste plaket! ABD'nin terör örgütlerine yönelik desteği sürüyor. Bir tarafta Türkiye'nin etkin mücadele içinde olduğu PKK/PYD'ye ABD Ordusundan bir yetkili plaket taktim etti.

Suriye kuzeydoğusundaki Haseke-Rimeylan’da bulunan ABD üssünde PKK elebaşılarıyla bir araya gelen Amerikalı askerler, örgüt yöneticilerine ‘üstün hizmet madalyası’ verdi. Tüm zamanların en iyisi PKK’lılara rütbe dağıtan Pentagon yetkilileri, sözde Gaziler Günü kutlaması kapsamında tertiplenen toplantıda terör elebaşlarına plaket verdi. Suriye’nin işgal bölgesinde yapılan toplantıda PKK’lı teröristlere çeşitli ödüller dağıtıldı. Pentagon Temsilcisi Binbaşı Abraham’ın PKK’lı Mustafa Bali’ye verdiği üstün hizmet plaketinde, ‘tüm zamanların en iyi ortağı’ ibaresi dikkat çekiyor. 60 bin terörist eğittiler 1991 yılındaki Irak’ın işgali sürecinde ülkenin kuzeyindeki 36. Paralel boyunca PKK’ya koruma sağlayan ABD, Suriye iç savaşı sırasında da Kandil merkezli örgüte terör kolonileri kurdurdu. ABD, 2015 sonrası sözde ‘özerk bölge’ projesinin de hamiliğini üstlendi. Rakka Yerel Meclis Eski Başkanı Fayez Esmer, ABD ve müttefiklerinin Suriye’nin işgal bölgelerinde 35 terör eğitim kampı kurduğunu ve 60 bin teröristi eğittiğini söyledi. Terör bölgesine silah ve cephane desteğinin devam ettiğine vurgu yapan Albay Esmer, ABD-PKK ilişkisinin Irak ve Suriye’den ibaret kalmayacağını, ABD’nin PKK’yı bölge dizaynında sonuna dek kullanacağını kaydetti. Muhalif komutan, PKK ile girilen ittifak ilişkisinin de meşru olmadığına dikkat çekti.

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