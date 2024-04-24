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Gündem ABD'nin skandal raporuna Türkiye'den tepki
Gündem

ABD'nin skandal raporuna Türkiye'den tepki

Yeniakit Publisher
2024-04-24 23:57:00 -
ABD'nin skandal raporuna Türkiye'den tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin hazırladığı '2023 İnsan Hakları Raporu'na çok sert bir cevap geldi.

Dışişleri Bakanlığı ABD'nin insan hakları raporundaki Türkiye ile ilgili tepki gösterdi.

Yazılı açıklamada, "Raporun tarafsızlık ve objektiflikten uzak bir şekilde, siyasi saiklerle hazırlandığını açıkça göstermektedir. ABD'nin insan hakları konusunda izlediği çifte standartlı politikayı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer evrildi;

ABD Dışişleri Bakanlığının 22 Nisan 2024 tarihinde yayımladığı ve 200’e yakın ülke hakkında bölümler içeren “2023 İnsan Hakları Raporu”nda, geçmiş yıllarda olduğu gibi, ülkemize yönelik asılsız iddialara, gerçek dışı bilgilere ve önyargılı yorumlara yer verilmektedir.

RAPORA İTİBAR ETMİYORUZ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu yıl da kaynağı belirsiz iddialar ile terör örgütleriyle iltisaklı çevrelerin söylemleri temelinde hazırlanmış olan bu rapora itibar etmediğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Ülkemiz, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlılığını, karşı karşıya bulunduğu çok yönlü ve ağır terör tehditlerine rağmen kararlılıkla sürdürmektedir.

ISRARINI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Meşru müdafaa hakkımız temelinde yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonları tamamen terörist unsurlar ile bunların terör faaliyetlerinde kullandıkları yeteneklere yöneliktir. ABD’nin, terörün her türüne karşı sürdürdüğümüz haklı ve meşru mücadelenin kapsamını iyi bilen bir müttefik olarak gerçekleri çarpıtan tutarsız iddialarda ısrarını anlamak mümkün değildir.

Ayrıca raporda, Gazze’de devam eden ve yalnızca Filistin halkının asli haklarına değil aynı zamanda tüm insanlığın ortak değerlerine büyük bir darbe vuran insanlık dışı saldırılara layıkıyla yer verilmemesini büyük endişeyle karşılıyoruz. Bu durum, sözkonusu raporun tarafsızlık ve objektiflikten uzak bir şekilde, siyasi saiklerle hazırlandığını açıkça göstermektedir.

'ÇİFTE STANDARTLI POLİTİKAYI SONLANDIRIN' ÇAĞRISI

ABD’nin insan hakları konusunda kendi siciline odaklanması ve terör örgütleriyle kurduğu ortaklıklar ile insan hakları konusunda izlediği çifte standartlı politikayı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz.

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