ABD'nin "SİHA" hazımsızlığı! Orada kullanılmasından rahatsız oldular

İngiliz haber ajansı Reuters’ta yer alan özel bir habere göre ABD, Türkiye’nin Etiyopya’ya gerçekleştirdiği SİHA satışlarından dolayı endişelerini Türkiye’ye iletti. Kaynaklara göre Türkiye’nin tedarik ettiği SİHA’lar Etiyopya hükümeti tarafından Tigray güçlerine karşı kullanılıyor.

Ajansa konuşan Batılı bir yetkiliye göre Washington satışlar hakkındaki "derin insani endişelerini" Türkiye’ye iletti. Kaynağa göre bu satışlar, ABD’nin Addis Ababa’ya yönelik uyguladığı kısıtlamalara aykırı.

Etiyopya hükümeti ile Tigray güçleri arasındaki Kuzey Tigray bölgesinin liderliği için bir yılı aşkın süredir devam eden savaş, binlerce sivilin ölümüne yol açtı ve milyonlarca insanı yerinden etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise geçtiğimiz hafta Türkiye dahil bölge ülkelerini ziyaret eden ABD’nin Afrika Boynuzu Temsilcisi Jeffrey Feltman’ın Ankara ziyareti sırasında ABD’nin kaygılarını Türk yetkililere ilettiğini kaydetti.

Üst düzey bir Türk yetkili ise bu durumu teyit etti. Amerikalılar, Türk yetkililerle gerçekleştirdikleri birkaç görüşmede bu satışlarını gündeme getirerek rahatsızlıklarını dile getirdi.

Türkiye ise Afrika’da istikrarı bozan bir güç olarak kendisine yöneltilen iddiaları reddediyor. Yetkililer, Türkiye’nin tüm tarafları müzakerelere çağırdığını vurguluyor.

Tigray güçleri zor durumda

Tigrayli isyancı güçler ise Pazartesi günü Etiyopya hükümetinin pek çok cephede ilerleme kaydetmesinin ardından bazı kuzey bölgelerinden çekildiklerini açıklamış ve BM’ye gönderdikleri bir mektupta, Tigray üzerinde insansız hava araçları ve diğer düşman uçaklar için uçuşa yasak bölge çağrısında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Mayıs ayında Etiyopya’ya yönelik savunma ürünlerine yönelik kısıtlamalar getirmişti. Eylül ayında ise Beyaz Saray devreye girmiş ve "istikrarı tehdit eden güçlere" karşı yaptırımları masaya getirmişti.

Yaptırımların uygulanmasından sorumlu olan ABD Hazine Bakanlığı ise Türkiye’ye yönelik yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.

Üst düzey bir Türk yetkili ise Türk Dışişlerinin, 2022 bütçe planlamasının bir parçası olarak İHA satışlarının ABD dış politikasını nasıl etkileyebileceğini incelediğini belirtti.

"ABD, Türkiye’nin İHA satışlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ancak Türkiye bu alanda belirlediği politikaları izlemeye devam edecek."

Milli Savunma Bakanlığından bir yetkili ise Ankara’nın hiçbir ülkenin içişlerine karışma niyetinde olmadığını vurguladı.

Türkiye’nin Etiyopya’ya yönelik savunma ihracatı fırladı

Türkiye’nin Etiyopya’ya olan savunma ekipmanları ihracatı yılın ilk 3 ayında, 2020’deki 203 bin ABD Doları seviyesinden 51.7 milyon dolar seviyesine ulaşmıştı. TÜİK verilerine göre ise 2021 yılının ilk 11 ayında bu rakam 95 milyon dolara kadar çıktı.

İhracattaki bu artış, Bayraktar TB2 satışının çoktan gerçekleşmiş olabileceğine dair güçlü bir emare ortaya koyuyor. 6 adet (1 set) Bayraktar TB2 ve diğer hizmetleri içeren satış paketi, Ukrayna’ya 69 milyon ABD Doları’na mal olmuştu.

Sadece Kasım ayı içerisinde Etiyopya’ya yönelik savunma ve havacılık sektörü ihracatı ise 31.091 milyon ABD Doları değerindeydi.

"Türk operatörler sahadaydı"

Savaşın şiddetli bir şekilde sürdüğü Gashena kasabası yakınlarında Reuters gazetecileriyle röportaj icra eden Etiyopyalı askerler, Tigray pozisyonlarına yönelik İHA ve savaş uçağı saldırılarının ilerlemede çok ciddi katkı sağladığını aktardı.

Reuters ekipleri, cephe hattına gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında imha edilmiş tanklar ve zırhlı araçlara rastladıklarını da aktarıyor.

Etiyopya’da konuşlu yabancı bir askeri yetkiliye göre ise uydu fotoğrafları ve diğer kanıtlara göre İHA’ların kullanıldığına dair "açık ibareler" yer alıyor. Yetkili, bu İHA’ların sayısının 20’ye kadar ulaştığını kaydediyor. Bunların kaçının Türkiye tarafından tedarik edildiği ise bilinmiyor.

"Gözetleme İHA’ları daha büyük bir etkiye sahip … ve çok yardımcı oluyorlar. Çatışmanın gerilla savaşı doğası gereği, silahlı insansız hava araçları daha az kullanışlı."

Reuters’a konuşan yabancı askeri yetkiliye Etiyopya’ya İHA operatörlerinin sevk edilip edilmediği sorulduğunda ise "Türk personelin bir noktada burada olduğunu biliyorum" yanıtı geldi.

Türk ve Etiyopyalı yetkililer ise SİHA satışlarını teyit etmiyor. Etiyopya hükümeti yalnızca Türk SİHA’larını kullanmıyor. Savaşta esas olarak kullanılan SİHA’lar arasında bizzat BAE’nin tedarik ettiği Çin İHA’ları ve İran üretimi SİHA’lar da yer alıyor.

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