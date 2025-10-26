ABD'nin seçkin birliği Venezuela kıyılarında: Maduro'ya müdahale endişesi tırmanıyor

ABD'nin gizli 160. Özel Operasyonlar Havacılık Alayı’na (SOAR) bağlı "Gece Avcıları"nın (Night Stalkers) Karayipler'deki varlığı, bölgedeki gerilimi tırmandırdı. "Ölüm karanlıkta" gayriresmi sloganıyla bilinen bu birlik, geçmişte Panama'dan Somali'ye kadar birçok kritik operasyonda rol almıştı.

HELİKOPTERLER VENEZUELA AÇIKLARINDA TESPİT EDİLDİ

Bölgedeki bu hareketlilik, MH-6 Little Bird ve Black Hawk helikopterleri ile gözlemlendi. Suriye veya Irak yerine Venezuela kıyılarına sadece 150 kilometre mesafede tespit edilen "Gece Avcıları", B-52 bombardıman uçakları ve F-35 savaş jetlerinin de dahil olduğu geniş çaplı bir ABD askeri konuşlanmasının parçası olarak değerlendiriliyor.

TRUMP'IN CIA TALİMATI GERİLİMİ ARTIRDI

Gerilimi daha da artıran gelişme ise ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela içinde gizli CIA operasyonlarını bizzat onayladığını söylemesi ve Maduro'yu "ABD ile uğraşmaması" konusunda uyarması oldu.

Eski Chavez danışmanı Eva Golinger, durumu değerlendirerek, "ABD’nin askeri müdahale olasılığı şu anda yüzde 75’in üzerine çıktı. Her an bir gece yarısı mesajıyla bir saldırı haberi alabiliriz," dedi.

UZMANLARDAN "SOMALİ FELAKETİ" UYARISI

Ancak Chavez dönemi bakanlarından Andres Izarra, olası bir Caracas operasyonunun zorluğuna dikkat çekti. Izarra, Maduro’nun yaklaşık 50 bin silahlı güvenlik gücü ve milisinden oluşan birimlerinin ABD birliklerine ciddi kayıplar verdirebileceğini belirterek, "ABD’nin olası bir Caracas operasyonu, Somali tipi bir felakete dönüşür. Caracas’ı Mogadişu’ya çevirecekler," uyarısında bulundu.