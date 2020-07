ABD'nin Seattle kentinde protestocuların oluşturduğu ''özerk bölge'' polis müdahalesiyle dağıtıldı

NEW YORK (AA) - ABD’de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından Seattle'da düzenlenen gösterilerde protestocuların ilan ettiği "özerk bölge" polis müdahalesiyle dağıtıldı.

Seattle'da düzenlenen gösterilerde, bir grup göstericinin belediye binasını işgal ederek ve meclis binasına "Seattle Özerk Bölgesi" tabelası asarak ilan ettikleri alana polis müdahale etti.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, ''Seattle polisi, Belediye Başkanı Jenny Durkan'ın emri üzerine, işgal altındaki Capitoll Hill İşgal Protestosu (CHOP) bölgesindeki protestocuları dağıttı ve en az 13 kişiyi tutukladı.'' ifadesi kullanıldı.

Polisin CHOP bölgesine müdahale etmeden önce protestoculara işgal alanını terk etmeleri için 8 dakika mühlet verdiği, bu sürenin sonunda ise kısa zamanda bölgede kontrolün sağladığı bildirildi.

Seattle Polis Departmanı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Protestocuların birkaç haftadır işgal altında tuttuğu Doğu Karakolu ve Cal Anderson Park bölgesinde devam eden şiddet ve halk sağlığı sorunları nedeniyle Belediye Başkanı jenny Durkan, bölgeyi boşaltma emri vermiştir.'' açıklamasını yapmıştı.

George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından binlerce protestocu polis reformu talebiyle Seattle kentinde küçük bir alanı işgal etmiş ancak son iki hafta içinde 2 kişinin ölümüne ve birçok kişinin yaralanmasına yol açan çatışmaların yaşandığı işgal eylemi amacının dışında hadiselere sahne olmuştu.

Geçen hafta, barışçıl protestocuların Capitol Hill bölgesinde toplanmaya devam edeceğini belirten Durkan, "Bölgede devam eden düzensizlik, şiddet ve bunların bölgedeki halk ve işletmeler üzerindeki etkileri adalet ve eşitsiz mesajıyla uyuşmamaktadır, bu olanlar böyle devam edemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan, New York'ta da sayıları bini aşan başka bir protestocu grup New York belediye binası önünde toplanarak işgal eylemi başlatmış ve New York Polis Departmanı (NYPD) bütçesinin azaltılması talebinde bulunmuştu.

Gelişmeler üzerine dün NYPD’nin bütçesinde 1 milyar dolarlık kesintiye gidilmiş ancak protestocular kesintiyi az bulduklarını belirterek işgali bitirmeyeceklerini bildirmişti.