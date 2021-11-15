ABD’nin saldırıları nedeniyle 150 bin çocuk engelli olarak dünyaya geliyor

1964-1975 döneminde Vietnam'ı her türden silahla bombalayan ABD'nin Vietnam'da halen süren deforme doğum ve hastalıklara neden olduğu bildiriliyor.

100 milyona yaklaşan nüfusuyla Doğu Asya'nın en önemli ülkelerinden sayılan Vietnam halen 1955-1975 döneminde gerçekleşen ve milyonlarca Vietnamlının öldüğü Vietnam Savaşı'nın neden olduğu sorunlarla boğuşuyor. Devam eden sorunların başında ABD bombardımanlarında kullanılan ağır ve zehirleyici silahların sonucu olan deformasyonlar geliyor.

ABD ve Vietnam Savaşı

1955'te Kuzey ve Güney Vietnam arasında başlayan savaşa ABD baştan itibaren Güney Vietnam'a destek vererek dahil olmuştu. Güney Vietnam'ın yenilip ortadan kaybolma tehlikesi üzerine ABD 1964'ten itibaren bu savaşa dahil olup yüzbinlerce askerini Vietnam'a yığmıştı.

Fakat yenilip resmi rakamlara göre 60 bine yakıp kayıp veren ABD güçleri 1975'te ülkeyi terk etmek zorunda kalmış, Kuzey Vietnam Güney Vietnam'ı ortadan kaldırarak Vietnam'ı birleştirmişti.

Amerikan bombardımanları

Savaş esnasında ABD Vietnam halkını sürekli ve ağır biçimde hava bombardımanlarına tabi tutmuş, en ileri derecede zararlı, kalıtsal hastalık ve deformasyonlara maruz bırakacak silahları kullanmaktan çekinmemişti.

Özellikle, Kuzey Vietnamlı savaşçıların sığındığı ormanları tahrip etmek için yoğun olarak kullanılan "Agent Orange", engelli doğum ve hastalıkların başlıca sebeplerinden.

Bu bombardımanlarda binlrce sivil ölürken, aradan geçen 46 yıla rağmen sorunlar halen sona ermiş değil.

Engelli doğumlar

Bu nedenle savaşın üzerinden 46 yıl geçmesine rağmen halen Vietnam'da sık sık deformasyona uğramış bebekler doğuyor ve bombaların neden olduğu hastalıklar yayılıyor. Vietnamlılar bu nedenle sağlık harcamalarında kullanılmak üzere ABD'den yüklü bir tazminat talep ediyor. Fakat ABD tazminat ödemeye yanaşmıyor.

ABD'nin 1991-2011 döneminde Irak'ta kullandığı silahların da Vietnam'a benzer sonuçlar doğurduğu gözlemleniyor. ABD'nin 1991'deki yoğun Irak bombardımanında uluslararası hukuka göre yasaklı olan seyreltilmiş uranyum kullandığı, bunun da ABD bombardımanının yoğunlaştığı Bağdat ve Irak'ın güney bölgelerinde 1990'lı yıllarda hastalık patlamasına yol açtığı ortaya çıkmıştı.

2004-2005 Felluce Savaşı'nda ABD'nin Felluce şehrinde kullandığı silahların da Felluce halkını hasta ettiği, deforme doğum oranlarında patlamaya neden olduğu biliniyor.

Kaynak: Mepa News