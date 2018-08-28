ABD’nin PYD’ye radar desteğine tepki yağdı

OĞUZHAN GÜLTEKİN - HASAN EĞRİGÖZ /ANKARA

Radar faaliyeti Suruç’un karşısındaki Ayn-el Arap bölgesinde gözlemlenirken, ABD/PYD kontrolündeki Şeddadi bölgesindeki üs ise askeri havaalanı yapılıyor.

Konuyla ilgili Akit’e değerlendirmelerde bulunan TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Sözcüsü AK Parti’li Murat Baybatur, “Kurulan bu sistemle terör örgütlerine yapılan operasyonların önceden haber verilmesi düşüncesi ABD’nin bizimle dost değil de ordaki terörist unsurlarla dost olduğunu gösteriyor. Ama bu bölgede ne yapılırsa yapılsın Türkiye operasyonlarına devam edecektir” dedi.

MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

AK Parti’li Serkan Bayram ise, şunları dile getirdi: “ABD, ülkemizin mücadele ettiği PKK, YPG ve diğer terör örgütlerine yardım ederek ülkemizin güvenliğini tehdit ediyor. Suriye’de yaşananlar, Irak’ta yaşananların devamıdır. Ülkemizin sınırına bir üs kurma peşindeler şu an. Bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek, asla fırsat vermeyeceğiz.” ABD’nin bölgede birçok noktada yenilgiye uğradığını belirten ASSAM Güvenlik Uzmanı Ersan Ergür de, “Kurulan radar ABD tarafından bir hikaye uydurularak Türkiye’nin hava harekatlarını engellemek ve terör örgütünü rahatlatmak amaçlı kurulmuştur. Türkiye bu oyunu da görüp gerekli mercileriyle önlemini alacaktır” şeklinde konuştu.