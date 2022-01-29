ABD'nin Pittsburgh kentinde Biden'ın 'altyapı ziyareti' öncesi köprü çöktü

Pittsburgh Kamu Güvenliği Birimi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, karla kaplı köprünün sabah saatlerinde çöktüğü bildirildi.

Pittsburgh Belediye Başkanı Ed Gainey, olayda ölen olmadığını açıkladı.

Kentin İtfaiye Şefi Darrly Jones ise köprü çöktüğü esnada üzerinde 3 ya da 4 aracın olduğunu, olayda hafif yaralanan 10 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü belirtti.

Köprünün Biden'ın kente yapacağı "altyapı" temalı ziyaretten saatler öncesinde çökmesi dikkati çekti.

Beyaz Saray: Biden'ın ziyaret planında bir değişiklik yok

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın söz konusu olay hakkında bilgilendirildiğini kaydetti.

Köprünün çökme nedenine ilişkin Beyaz Saray ekibinin yerel yetkililerle yakın temas halinde olduğunun altını çizen Psaki, "Biden, bugünkü ziyaretine planlandığı gibi devam edecek ve yerel yetkililer ile sahada yapabileceklerimiz üzerine iletişimde kalacak." ifadelerini kullandı.

Biden, Pittsburgh'da çöken köprünün bulunduğu alanı ziyaret etti

ABD Başkanı Joe Biden, Pennslyvania eyaletinin Pittsburgh kentinde bu sabah kendisinin ziyaretinden saatler önce çöken köprünün bulunduğu alanı ziyaret ederek, ülke çapında onarılması gereken 43 bin köprünün yer aldığını vurguladı.

Biden, "Köprüler Kenti" olarak bilinen Pittsburgh'da sabah saatlerinde çöken köprünün bulunduğu alana gitti.

Hasar denetimi yapan ve yerel yetkililer ile görüşen Biden, 2022 mali yılında köprülerin onarılması için 327 milyon dolar ayırdıklarını belirtti.

Köprülerin onarılması ile ülkede ciddi bir değişim olacağını kaydeden Biden, "Pennsylvania'da 3 bin 300 köprü daha var. Bunların çoğu çöken bu köprü kadar eski ve bakımsız bir vaziyette. Ülke çapında içi 43 bin köprünün onarıma ihtiyacı var ve biz bunun için gereken parayı sağlıyoruz." dedi.