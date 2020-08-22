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Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Ekonomi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 09:01:50 -
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

İZMİR (AA) - ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 11 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 15-21 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 11 adet artarak 183'e yükseldi. Bu sonuçla ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı ocak ayından bu yana ilk defa çift haneli olarak artış göstermiş oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD'de etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana petrol sondaj kulesi sayısı azalırken, 18 haftalık azalışın ardından bu sayı ilk kez 18-24 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet artış göstermişti.

Perşembe gününü 44,90 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 44,30 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 42,30 dolar düzeyinde kapattı. WTI, perşembe gününü 42,58 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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