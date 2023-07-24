  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İslam Memiş kötü senaryoyu açıkladı! Hazırlığınızı yapın 3 ay sonra geliyor

Helal olsun Ahmet Hakan! Kapak öyle değil böyle olur

Koyun can derdinde kasap et derdinde! Koltuğu sallanan Bay Kemal’den yeni̇ vaat

Türkiye’ye şok 26 Temmuz uyarısı! Eyvah ki ne eyvah

Çin’den flaş Türkiye hamlesi! Bütün dünya şaşkın

Kılıçdaroğlu ‘iktidarımızda serbest olacak’ diyordu… Yüzde 52, CHP’li Hazal Kaya’yı kurtardı

İlber Ortaylı ve Ersan Şen'i rezil eden cevaplar

Trabzonspor, Katarlılara mı satılacak! O isim, son gelişmeyi böyle açıkladı

Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasındaki gizli protokol gündem olmuştu! Ve eski istihbaratçı bombayı patlattı

Türkiye’ye çok önemli uyarı! "Bunun hiç şakası yok" deyip duyurdu
Dünya ABD’nin müttefikleri Çin’i coşturdu
Dünya

ABD’nin müttefikleri Çin’i coşturdu

Yeniakit Publisher
2023-07-24 20:25:00 -
ABD’nin müttefikleri Çin’i coşturdu

Batılı ülkelerin lideri konumundaki ABD, Çin ile gerek ticari gerekse askeri ve stratejik büyük bir mücadeleye girişirken, onun liderliğini yaptığı batılı ülkeler Çin’e yatırımda rekor kırarak adeta bu ülkeyi ABD karşısında daha da tahkim ediyor.

Aralarında gelişmiş ülkelerin de yer aldığı çok sayıda ülke, yılın ilk yarısında Çin’e yönelik yatırımlarını artırmaya devam etti. Yatırım miktarındaki yükselişin, farklı ülkelerden işletmelerin Çin ekonomisine ve piyasasına duydukları güveni yansıttığı belirtildi. Yılın ilk yarısında Fransa, İngiltere, Japonya ve Almanya’nın Çin’e yaptığı yatırımlar sırasıyla yüzde 173,3, yüzde 135,3, yüzde 53 ve yüzde 14,2 arttı. Aynı dönemde, ileri teknolojili imalat sektörüne yapılan yabancı yatırım yüzde 30 büyüdü.

Çin, yılın ilk yarısında yabancı yatırım çekmek üzere bir dizi tedbire başvurdu. Ülkede, bu yıl kurulan yabancı sermayeli firma sayısı yüzde 35,7 artışla 24 bine ulaştı. Ticaret Bakanlığı, bu yıl “Yatırımda Çin Yılı” başlıklı etkinlik kapsamında tanıtım çalışmalarını güçlendirdi, düzenlenen toplantılarla ülkenin farklı bölgelerindeki iş ortamı ve yatırım teşvik politikaları hakkında yabancı firmalara bilgi aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23