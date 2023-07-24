ABD’nin müttefikleri Çin’i coşturdu

Aralarında gelişmiş ülkelerin de yer aldığı çok sayıda ülke, yılın ilk yarısında Çin’e yönelik yatırımlarını artırmaya devam etti. Yatırım miktarındaki yükselişin, farklı ülkelerden işletmelerin Çin ekonomisine ve piyasasına duydukları güveni yansıttığı belirtildi. Yılın ilk yarısında Fransa, İngiltere, Japonya ve Almanya’nın Çin’e yaptığı yatırımlar sırasıyla yüzde 173,3, yüzde 135,3, yüzde 53 ve yüzde 14,2 arttı. Aynı dönemde, ileri teknolojili imalat sektörüne yapılan yabancı yatırım yüzde 30 büyüdü.

Çin, yılın ilk yarısında yabancı yatırım çekmek üzere bir dizi tedbire başvurdu. Ülkede, bu yıl kurulan yabancı sermayeli firma sayısı yüzde 35,7 artışla 24 bine ulaştı. Ticaret Bakanlığı, bu yıl “Yatırımda Çin Yılı” başlıklı etkinlik kapsamında tanıtım çalışmalarını güçlendirdi, düzenlenen toplantılarla ülkenin farklı bölgelerindeki iş ortamı ve yatırım teşvik politikaları hakkında yabancı firmalara bilgi aktardı.