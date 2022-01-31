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Dünya ABD'nin Las Vegas şehrinde feci kaza
Dünya

ABD'nin Las Vegas şehrinde feci kaza

ABD’nin Nevada eyaleti Las Vegas şehrinde, 6 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 03:06:00 -
ABD'nin Las Vegas şehrinde feci kaza

Kuzey Las Vegas polis departmanından Alexander Cuevas, kazaya kırmızı ışıktan süratle geçmeye çalışan bir aracın neden olduğunu, 5 araca çarpan aracın sürücüsü ve yanında bulunan kişi de dahil toplam 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını belirtti.

Cuevas, hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunu, kimliklerinin belirlenmeye çalışıldığını ifade etti.

Müfettişler, olaya toplam 15 kişinin karıştığını ve birinin hala hastanede kritik durumda olduğunu söylediler. Ölenlerin arasında çocukların da olduğu belirtildi.

Bu kazanın Ekim 2017'de 60 kişinin hayatını kaybetmesinden bu yana Las Vegas bölgesindeki en kanlı kaza olduğu belirtiliyor.

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