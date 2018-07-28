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ABD'nin küstah tehdidine BBP'den sert cevap

ABD'li casus Brunson'un serbest ev hapsine mahkum edilmesi sonrası Türkiye'ye karşı tehditlerde bulunan Amerika'ya BBP lideri Mustafa Destici'den cevap geldi. Destici, "Bağımsızlığımıza hiçbir alanda dokundurtmayız" dedi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:24
ABD'nin küstah tehdidine BBP'den sert cevap

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel BaşkanıMustafa Destici, çeşitli ziyaretler için geldiği Denizli'de BBP İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Destici, Türkiye'nin terörle mücadelesinin sadece güvenlik boyutuyla sürmediğini, hukuk boyutunda da şuanda PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yürütülen bir sürecin olduğunu bildirdi.

Türkiye içinde de yabancı devlet vatandaşlarının bir takım görevler altında casusluk faliyetlerinin yaptığını ve terör örgütlerine destek olduğunun açık şekilde gözüktüğünü aktaran Desteci, Papaz Andrew Craig Brunson'ın da bunlardan bir tanesi olduğunu savundu.

"HER TÜRLÜ BEDELİ ÖDERİZ AMA BAĞIMSIZLIĞIMIZA DOKUNDURTMAYIZ"

Destici, şöyle devam etti:

"Teröristlere, terörizme ve örgütlerine yaptığı destekler tespit edilmiş ve daha sonrada hakkında savcılık inceleme başlatmış. Şuandaki kendisine istinat edilen suçlarla ilgili de yargılaması tutuklu olarak devam etmekteydi. Birkaç gün önce ev hapsine çıkartıldı. O gün ne hikmetse önce Hem Amerika Başkanı'nın hem Başkan Yardımcısı'nın Türkiye'ye yönelik ekonomik anlamda tehdit sözleri geldi. Öncelikle herkesin şunu iyi bilmesi lazım ki bizim kendi iç problemlerimiz bizi ilgilendirir. Biz bunların çözümü noktasında gayret gösteririz. Ama başka bir ülkenin başkanı yada yardımcısı veya yöneticisi bu konuda Türkiye'yi tehdit edemez. Türkiye'ye parmak sallayamaz. Türkiye'ye aba altından sopa gösteremez. Hiç kimse dışarıdan Türk yargısının kararlarına karşı saygısızlık ve dayatma yapamaz. Talimat veremez. Talimatla bir takım kararların alınması için Türkiye'ye ambargoyla tehdit edemez. Biz gerekiyorsa her türlü bedeli öderiz ama bağımsızlığımıza hiç bir alanda dokundurtmayız. Bunu da herkesin bilmezi lazım."

Mustafa Destici, BBP olarak hukuk komisyonunun çalıştığını ve ekim ayında meclisin açıldığında partisinin vereceği ilk önergelerden bir tanesinin idam hakkında olacağını kaydetti.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:24
  1. Denizli
  2. Mustafa Destici
  3. BBP

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