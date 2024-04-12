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Dünya ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, çalışanlarının İsrail'de büyük şehirlerin dışına çıkmasını yasakladı
Dünya

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, çalışanlarının İsrail'de büyük şehirlerin dışına çıkmasını yasakladı

Yeniakit Publisher
2024-04-12 03:26:00 -
ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, çalışanlarının İsrail'de büyük şehirlerin dışına çıkmasını yasakladı

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, çalışanları ve ailelerinin, bölgedeki mevcut siyasi durum nedeniyle İsrail'deki büyük şehirlerin dışına seyahat etmelerini yasakladığını bildirdi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Son derece dikkatli olunması bakımından, ABD hükümeti (büyükelçilik) çalışanlarının ve aile üyelerinin, bir sonraki duyuruya kadar Tel Aviv, Kudüs ve Beerşeba şehirlerinin dışına seyahat etmeleri yasaktır." ifadesine yer verildi.

ABD büyükelçilik çalışanlarının, kişisel seyahat için bu üç şehir arasında geçiş yapmasına izin verildiği belirtilen açıklamada, "Son zamanlardaki güvenlik olaylarına yanıt olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın ABD Büyükelçiliği, ABD hükümeti çalışanlarını kısıtlayabilir veya yasaklayabilir." ifadesi kullanıldı.

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.

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