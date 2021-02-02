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Gündem ABD'nin kucağındaki FETÖ'cü Emre Uslu'dan Türkiye'ye alçak iftira!
Gündem

ABD'nin kucağındaki FETÖ'cü Emre Uslu'dan Türkiye'ye alçak iftira!

ABD'nin kucağındaki beslemesi FETÖ firarisi Emre Uslu, Türkiye'ye yönelik hain iftiralarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 17:25:00 -
ABD'nin kucağındaki FETÖ'cü Emre Uslu'dan Türkiye'ye alçak iftira!

 yeniakit.com.tr 

Sosyal medya hesabından yaptığı kara propaganda yapan FETÖ'cü Emre Uslu, ordusuyla Suriye'deki DAEŞ unsurlarını söküp atan Türkiye'ye iftira attı. 

DAEŞ'e yönelik operasyonları diline dolayan Emre Uslu, "Bugün beslediklerini yarın satarlar" diyerek şu iftirayı attı:

"Geçen ay ABD IŞİD'in lojikstik ihtiyacını Türkiye'den karşıladığını açıklamıştı. Bugün Yalova'da IŞİD'e operasyon yaptılar 14 kişi IŞİD'ci diye gözaltına alındı. Dün bunları besleyenler de bugün gündem değişince satanlar da aynı rejim. Bugün beslediklerini de yarın satarlar."

 

"S-400 gelirse üstünde fantazi yapacağım"

Sinop'ta ilk test atışı gerçekleştirilen S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili ilginç bir paylaşımda bulunan FETÖ'cü Emre Uslu, S-400'ün alınması halinde üzerinde oturup fantazi yapacağını açıklamıştı.

 

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