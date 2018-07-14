ABD'nin korkulu rüyası son testini geçti!

Geçtiğimiz Mart ayında testlerin bir kısmının dünya basınına servis edilmesiyle büyük merak uyandıran füze sisteminin MİG-31 Rus savaş jetlerinde testlere başlanacağı duyurulmuştu.

O dönemden beri testleri gerçekleştirilen füzelerin testleri başarıyla tamamlandığı öğrenildi. Hipersonik füzenin Tupolev Tu-22M süpersonik savaş jetlerinde de deneneceği, fakat şu haliyle MİG-31'lerde kullanıma hazır olduğu dile getirildi.

ABD'nin bu füzeye karşı kendini savunacak silahı yok

ABD basını hipersonik füze sistemi 'Hançer' ile ilgili yaptığı yorumda ABD'nin bu füze sistemine karşı kendisini savunacak bir savunma silahının olmadığını iddia etti.

Hipersonik füze sisteminin menzili 2 bin kilometre. Füze ayrıca nükleer başlık taşıyabiliyor, hızı normal bir füzenin 10 katı daha fazla.

Hızı sayesinde füze savunma sistemlerine yakalanma ihtimali olmadığı belirtilen füzelerin 2020 yılına kadar Rusya Savunma Bakanlığı envanterine girebileceği öğrenildi.