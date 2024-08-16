  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gazze için flaş gelişme! Katar dünyaya duyurdu

İşte bu CHP’ye Temel bey kefil olmuştu! Özel'in ayağında kırık oluştu, vekillerin elinde ne oluştu

Yunanistan kahrolacak, Türkiye havalara uçacak! Türk profesör "Eylül'de geliyor" diyerek ilan etti

Başkan Erdoğan’ın kararı sonrası dalga dalga yayılıyor! Bir ilde daha emeklilere büyük indirim

İslam Memiş tarih verdi! Sadece 16 günümüz kaldı!

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Mahmut Demirtaş atandı

Türk İHA'ları orada konuşlu dururken İsrail'de panik! 'ABD devreye girmeli' diyerek yardım istediler

TBMM'deki seslenişi manşetten verdiler! Dikkat çeken detay

Tıp dergisi The Lancet açıkladı: Maymun çiçeği virüsü LGBT sapkınlarından yayıldı!

Emlak vergisi için yeni karar! Bedeller belli oldu
Medya ABD’nin kirli yüzü ortaya çıktı! Türk asaleti bir defa daha kanıtlandı
Medya

ABD’nin kirli yüzü ortaya çıktı! Türk asaleti bir defa daha kanıtlandı

Yeniakit Publisher
2024-08-16 14:40:00 -
ABD’nin kirli yüzü ortaya çıktı! Türk asaleti bir defa daha kanıtlandı

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, ABD ordusunun tarih boyunca işlediği savaş suçlarına dikkat çekerek, Türkiye’nin onurlu duruşunu öne çıkardı. Aytuğ, ABD askerlerinin Normandiya Çıkarması sonrası Fransız kadınlarına yönelik saldırılarını belgeleyen bir belgeseli değerlendirdi. Türk ordusunun savaşlarda asla yağmacı veya tecavüzcü olarak anılmadığını vurgulayan Aytuğ, Türk milletinin asil kanının bu tür çirkinliklere izin vermediğini ifade etti. Yüksel Aytuğ, şunları kaydetti:

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, ABD ordusunun tarih boyunca işlediği savaş suçlarına dikkat çekerek, Türkiye’nin onurlu duruşunu öne çıkardı. Aytuğ, ABD askerlerinin Normandiya Çıkarması sonrası Fransız kadınlarına yönelik saldırılarını belgeleyen bir belgeseli değerlendirdi. Türk ordusunun savaşlarda asla yağmacı veya tecavüzcü olarak anılmadığını vurgulayan Aytuğ, Türk milletinin asil kanının bu tür çirkinliklere izin vermediğini ifade etti. Yüksel Aytuğ, şunları kaydetti:

"Tarih TV'de Salı gecesi izlediğim 2. Dünya Savaşı'nın Gizli Yüzü adlı belgesel, ABD ordusunun çirkin yüzünü belgelerle ortaya koydu.

Normandiya Çıkarması'nın ardından ABD askerleri 4 bin 500 Fransız kadınına tecavüz etmişti. Kayıtlara geçen 181 resmî tecavüz vakasında suçlu bulunan 36 ABD askeri, Eisenhower'ın emriyle idam edilmişti. Bütün bunlar, hayatını ABD'nin savaş suçlarının ortaya çıkartılmasına adayan Northern Kentucky Üniversitesi'nden sosyolog J. Robert Lilly'nin yazdığı kitapla ortaya çıktı.

Benzer rezil saldırılar ABD'nin Kore, Vietnam, Irak ve Afganistan operasyonlarında da kayıtlara geçmiş, film ve kitaplara konu olmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Belgeseli izleyince bir kez daha Türklüğümle gurur duydum. Tarihimiz savaş ve çatışmalarla doluydu ama Malazgirt'ten Pençe Kilit Harekatı'na kadar onca savaşımızda ismimizin önüne kimse yağmacı ya da tecavüzcü sıfatını koyamadı. Çünkü damarlarımızdaki asil kan buna müsaade etmedi.

Öyle ya, Balkanlar'da sefer öncesi keşif yaparken ağaçtan kopardıkları elmaların yerine altın keseleri asan Akıncılar bizim dedelerimiz değil miydi?

Ne mutlu Türküm diyene..."

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23