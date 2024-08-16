ABD’nin kirli yüzü ortaya çıktı! Türk asaleti bir defa daha kanıtlandı

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, ABD ordusunun tarih boyunca işlediği savaş suçlarına dikkat çekerek, Türkiye’nin onurlu duruşunu öne çıkardı. Aytuğ, ABD askerlerinin Normandiya Çıkarması sonrası Fransız kadınlarına yönelik saldırılarını belgeleyen bir belgeseli değerlendirdi. Türk ordusunun savaşlarda asla yağmacı veya tecavüzcü olarak anılmadığını vurgulayan Aytuğ, Türk milletinin asil kanının bu tür çirkinliklere izin vermediğini ifade etti. Yüksel Aytuğ, şunları kaydetti:

"Tarih TV'de Salı gecesi izlediğim 2. Dünya Savaşı'nın Gizli Yüzü adlı belgesel, ABD ordusunun çirkin yüzünü belgelerle ortaya koydu.

Normandiya Çıkarması'nın ardından ABD askerleri 4 bin 500 Fransız kadınına tecavüz etmişti. Kayıtlara geçen 181 resmî tecavüz vakasında suçlu bulunan 36 ABD askeri, Eisenhower'ın emriyle idam edilmişti. Bütün bunlar, hayatını ABD'nin savaş suçlarının ortaya çıkartılmasına adayan Northern Kentucky Üniversitesi'nden sosyolog J. Robert Lilly'nin yazdığı kitapla ortaya çıktı.

Benzer rezil saldırılar ABD'nin Kore, Vietnam, Irak ve Afganistan operasyonlarında da kayıtlara geçmiş, film ve kitaplara konu olmuştu.

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Belgeseli izleyince bir kez daha Türklüğümle gurur duydum. Tarihimiz savaş ve çatışmalarla doluydu ama Malazgirt'ten Pençe Kilit Harekatı'na kadar onca savaşımızda ismimizin önüne kimse yağmacı ya da tecavüzcü sıfatını koyamadı. Çünkü damarlarımızdaki asil kan buna müsaade etmedi.

Öyle ya, Balkanlar'da sefer öncesi keşif yaparken ağaçtan kopardıkları elmaların yerine altın keseleri asan Akıncılar bizim dedelerimiz değil miydi?

Ne mutlu Türküm diyene..."