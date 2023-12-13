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Gündem ABD'nin kiralık insan kasapları Gazze'de
Gündem

ABD'nin kiralık insan kasapları Gazze'de

Yeniakit Publisher
2023-12-13 11:32:00 -
ABD'nin kiralık insan kasapları Gazze'de

Katil İsrail Hamas mücahitleriyle girdiği çatışmalarda ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Çatışmalarla başa çıkmakta zorlanan Siyonistler ABD'nin paralı askerlerini yardıma çağırdı.

Gazze’de geniş çaplı bir işgal hareketine girmesine karşın tecrübeli askeri sınırlı sayıda olan terör devleti İsrail, sahada ABD’li eski özel kuvvetler askerlerini kullanmaya başladı. 300 bin civarında askeri mobilize eden işgalci gücün ordusunun, buna karşın özellikle meskun mahalde savaş konusunda yetersiz olduğu biliniyor. Amerikalı paralı asker Forward Observations Group’un (FOG) bu açığı kapatmak için devreye girdiği kaydedildi.

Ukrayna’dan transfer

FOG’un resmi sosyal medya hesapları, askerlerinin Gazze sınırına yakın güney bölgelerde ve Gazze’nin içinde farklı yerlerde bulunduğu çok sayıda fotoğraf ve video yayınladı. Görüntülerde askerlerin, terör devletini saldırıları sonucu yerle bir olmuş binaların önünde poz verdikleri görüldü. Bazı fotoğraflarda ise hem ABD hem de Ukrayna bayraklarıyla donatılmış ekipmanlar görülüyor. FOG’un sosyal medya hesaplarında, Aksa Tufanı Operasyonu’nda işgalci gücün Hannibal Protokolü’nü devreye koyarak kendi insanlarını vurduğu Be’eri Kibbutz’unda da savaşçılarının fotoğraflarını paylaştığı görüldü.

“Dost ateşi” acemiliği ortaya koydu

İsrail askerlerinin acemiliklerinin bir kanıtı da kaybettiği 105 askerinin 20’sinin dost ateşi veya kaza sonucu ölmesi oldu. İşgalci ordudan yapılan açıklamada kara harekatında askerlerin on üçü hava saldırıları, tank ateşi ve silah ateşi de dahil olmak üzere yanlış tanımlama nedeniyle dost ateşiyle öldü. Bir asker kendilerine isabet etmesi istenmeyen ateş sonucu, diğer iki asker ise kazara yanlışlıkla açılan ateş sonucu öldürüldü. İki askerin de İsrail güçleri tarafından patlatılan patlayıcılardan çıkan şarapnel parçaları nedeniyle öldüğü belirtildi.


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Asker göndermeyeceğiz demişti

Geçtiğimiz ay Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby bir basın toplantısında, “Şu anda ya da gelecekte Gazze’de ABD birlikleri bulundurmak gibi bir planımız ya da niyetimiz yok” açıklaması yapmıştı. Resmi olarak Gazze’de bulunmak istemeyen ABD ordusunun, paralı asker formülüne başvurmuş olabileceği kaydedildi.

Kritik bölgelerde savaştı

Mart 2022’den bu yana FOG üyelerinin Ukrayna’da aktif olarak savaştığı belirtiliyor. Şirket, özellikle kritik Severodonetsk bölgesinde Rus kuvvetlerine karşı Ukrayna saflarında savaştığını açıkça kabul ediyor. FOG, 15 Ekim 2020’de Nevada eyaletinde özel bir şirket olarak kuruldu. Kurucusu, Afganistan’da görev yapmış eski bir ABD askeri olan Derrick Bales. Daha önce Foreign Policy dergisine bir röportaj veren Bales, Ukrayna’daki yerel gruplarla bağlantı halinde olduklarını ifade etmişti. 

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Yorumlar

Salih

Allah CC terör devleti ABD terörist İsrail'in bozguna uğratsin nesillerini kurutsun amin amin amin
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