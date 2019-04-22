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Seçim 2019 Sayfası

ABD'nin kararına Türkiye'den ilk tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD’nin İran’dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve İran halkına zarar verecek. Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz." açıklamasında bulundu.

22 Nisan 2019 Pazartesi 17:52
ABD'nin kararına Türkiye'den ilk tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD’nin İran’dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve İran halkına zarar verecek. Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 17:52
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. İran
  3. ABD

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  • avbavb19 dk önce
    kafirin dediğini yapmayın

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