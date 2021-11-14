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Dünya ABD'nin kararı sonrası S-400'ler yola çıktı
Dünya

ABD'nin kararı sonrası S-400'ler yola çıktı

Rusya, Hindistan'a S-400 hava savunma sistemi sevkiyatına başladı. Öte yandan Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle yaptırım uygulayan ABD, Hindistan'ı CAATSA yaptırımlarından muaf tutmuştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 12:16:00 -
ABD'nin kararı sonrası S-400'ler yola çıktı

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, Hindistan’a S-400 hava savunma sistemi sevkiyatına başlandığını bildirdi.

S-400 sevkiyatı başlıyor

Şugayev, Dubai’de Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, "Rusya, Hindistan'a S-400 sistemlerinin teslimatına başladı" ifadesini kullandı.

Hindistan ile Rusya arasında S-400 hava savunma sistemleri satın alınmasıyla ilgili anlaşma, Kasım 2018'de toplam 5,4 milyar dolar bedelle imzalanmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki geniş çaplı müzakereler sonucu karara bağlanan anlaşma kapsamında, teslimatların Nisan 2023'te tamamlanması bekleniyor.

ABD yaptırım uygulamayacak

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerine yaptırım uygulama hamlesini yapan ABD, bir diğer müttefiki olan Hindistan'ı CAATSA yaptırımlarından muaf tutulması yönünde karar almıştı.

 

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Yorumlar

alper

amrka hindistani napacak amarkanin derdi türkiye turkeyi teslim almak
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şügo

ABD senin dostun değil Düşmanın ona göre hareket et?!!!
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