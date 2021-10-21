ABD’nin kara kutusu açıkladı: Türkiye o operasyonu yapacak

MÜNÜBE YILMAZ

Amerika’da CIA’e yakınlığı ile bilinen Michael Rubin, Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon yapacağını iddia etti.

Washington Examiner’da çıkan yazısında, son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan Suriye harekatı meselesini masaya yatıran eski Pentagon yetkilisi, Türkiye’nin kararlı göründüğünü belirterek, “Son günlerde Erdoğan hükümeti hem Moskova'ya hem de Washington'a yeni bir harekat başlatmak istediğinin sinyallerini verdi. Bu sebeple Rus kuvvetleri, Suriye'deki bazı mevzilerini boşalttı bile. Biden da birkaç gün içinde Orta Doğu'daki ilk büyük sınavıyla karşı karşıya kalabilir” diye yazdı.

Suriye’ye operasyonun “maceracılık” olacağını iddia edip Türkiye’ye akıl vermeye de kalkan Rubin, ABD Başkanı Joe Biden’a ise terör örgütü YPG’ye yardımları artırma çağrısı yaparak “Biden için alternatif strateji, Kürtlere (PYD-YPG) yapılan yardımı iki katına çıkarmak ve hatta belki de bölgedeki Amerikan askeri varlığını güçlendirmek olabilir” önerisinde bulundu.