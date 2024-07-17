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Gündem ABD'nin işine gelmedi: Türkiye ile Suriye normalleşmesin... Dikkat çeken detayı! Başkan Erdoğan talimatı verdi
Gündem

ABD'nin işine gelmedi: Türkiye ile Suriye normalleşmesin... Dikkat çeken detayı! Başkan Erdoğan talimatı verdi

Yeniakit Publisher
2024-07-17 20:13:00 - 2024-07-17 20:19:21
ABD'nin işine gelmedi: Türkiye ile Suriye normalleşmesin... Dikkat çeken detayı! Başkan Erdoğan talimatı verdi

Başkan Erdoğan'ın başlattığı “Suriye ile normalleşme” süreci ABD'yi rahatsız etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme çabalarını desteklemediklerini açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın başlattığı “Suriye ile normalleşme” süreci ABD'yi rahatsız etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme çabalarını desteklemediklerini açıkladı.
ABD bu tavrı ile bölgedeki varlığının tehlikeye düşeceğinden duyduğu endişeyi de açık etmiş oldu.

Çünkü Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin düzelmesi ile terör örgütü PKK unsurlarına açık destek veren ABD'nin bölgedeki varlığının son bulması gündeme gelecek.

ABD NEDEN RAHATSIZ?

Türkiye yeni bir süreç başlattı.

Başkan Erdoğan Suriye ile normalleşme adına güçlü mesajlar verdi.

Bu sürecin yürütülmesi için de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı görevlendirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye-Suriye normalleşmesi çıkarlarının bozulmasından endişe eden mihrakları da harekete geçirdi.

Kayseri'de başlayan ve Suriye topraklarına yansıyan provokasyonlar bunun işaretiydi.

ABD bölgedeki kaos ortamının sürmesini istiyor.

Suriye'nin terörden temizlenerek toprak bütünlüğünün sağlanması aynı zamanda ABD'nin bölgeyi terk etmesini de gündeme getirecek.
Çünkü ABD açık destek verdiği terör örgütü PKK unsurları üzerinden Suriye topraklarında at oynatıyor.

TÜRKİYE KARARLI SURİYE İSTEKLİ

Türkiye-Suriye normalleşmesi hayal değil.

Hatta ilk işaretler sürecin olumlu seyrettiğini gösteriyor.

Başkan Erdoğan kararlı mesajlar vermeye devam ediyor.

Esed bu mesajlara olumlu yanıtlar veriyor.

ABD'NİN MAZERETİ: SİYASİ ÇÖZÜM!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bir soru üzerine Türkiye ile Suriye arasında normalleşme olabileceğine dair haberleri gördüklerini ancak ABD'nin bu normalleşme çabalarını desteklemediğini söyledi.

Sözcü, bölgedeki soruna ilişkin siyasi bir çözüm yönünde ilerleme görmedikleri sürece Esed Rejimi ile ilişkileri normalleştirmeyeceklerini belirtti.

BARIŞ KAZANDIRACAK

Suriye, 12 yıldır süren iç savaşla yangın yerine döndü.

On binlerce insan hayatını kaybetti.

Milyonlarca kişi mülteci durumuna düştü.

Bölgede terör örgütleri cirit atıyor.

Türkiye'nin güvenliğini tehdit ediyor.

Suriye'de kalıcı barış en fazla Türkiye'nin işine yarayacak.

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