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'ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar zorbalıktır'

BBP Genel Başkanı Destici, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırım kararına ilişkin, "Yakın zamanda ülkemize yaptırımlar uygulayan, onlarca yıl teröre en büyük desteği veren ABD’nin, İran’a karşı uyguladığı bu yaptırımlar, tabiri caizse zorbalıktır. Dünyanın kaderi bir ülkenin çıkarlarına bırakılamaz" açıklamasını yaptı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 13:59
'ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar zorbalıktır'

BBP Lideri Destici, genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısıyla gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin donanmada daha da güçlenmesi gerektiğini belirten Destici, "Batı, ABD ve İsrail, Türkiyesiz hesaplar kuruyorlar. Türkiye’nin olmadığı bir denklemde bu bölgede hareket etmek istiyorlar. Bunun için yine bilindik oyunlarına başvuracaklar. Askeri olarak net pozisyonların da alınmaya başladığı şu dönemde, Türkiye olarak, donanmamızı daha da güçlendirmemiz gerekmektedir. Donanmamıza yeni katılan ve inşa edilmekte olan gemilerimiz, hem devletimizin güvenliğini sağlamak hem çıkarlarımızı korumak hem de bu yarıştan kazançla çıkmamızı sağlayacak önemli etkenlerdir" diye konuştu.

'DÜNYANIN KADERİ BİR ÜLKENİN ÇIKARLARINA BIRAKILAMAZ'
Destici, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırım kararlarının uluslararası hukuka aykırı ve dünya üzerindeki diğer devletleri hiçe sayarak uygulamaya sokulduğunu söyledi. Büyük Birlik Partisi olarak bütün dünya devletlerinin ve Türkiye’nin bu haksız kararı tanımamaya davet ettiklerini vurgulayan Destici, şöyle konuştu:

"Kendisinden başka hiçbir devletin söz hakkı olduğunu kabul etmeyen bir haydut edasıyla kararlarını dikte ettirmeye çalışan ABD’ye karşı, herkesin sesini yükseltmesinin zamanı geldi de geçiyor bile. Yakın zamanda ülkemize yaptırımlar uygulayan, onlarca yıl teröre en büyük desteği veren ABD’nin, İran’a karşı uyguladığı bu yaptırımlar, tabiri caizse zorbalıktır. Dünyanın kaderi bir ülkenin çıkarlarına bırakılamaz. ABD’nin bugün destek verdiği devlet, yarın en büyük yıkımı görür. Komşumuz Irak’ın ne hale geldiği ortada. ABD’nin, başlarda Saddam Hüseyin ile ilişkileri en üst seviyedeydi. Bunun yanında, 1980-1988 yılları arasında yaşanan Irak, İran savaşında, ABD’nin nasıl bir pozisyon aldığı da hepimizin akıllarında. Sonrası hepinizin bildiği gelişmeler. Saddam Hüseyin asıldı, Irak parçalandı ve milyonlarca Müslüman katledildi. ABD’nin zorba kararlarının yanında durmak kısa vadede kazanç gibi görünse de, uzun vadede yıkım olarak size geri döner. Yani bir gün sıra size de gelebilir. Terör örgütüne tüm yollar kapalı. Bugüne kadar El Bab’da, Cerablus’ta, Afrin’de yaptığımız gibi, Fırat’ın doğusunda da gerekeni Allah’ın izniyle yapacağız. ABD’nin ‘devriye’ hareketi, oyalamaktan başka bir şey demek değildir. Terör örgütüne zaman kazandırmaktan başka hiçbir dertleri yoktur."

'ABD’DEN DOST OLMAYACAĞINI ARTIK ANLAMIŞTIR'
ABD’nin, PKK'lı 3 teröristin başına ödül koyduğunu ifade eden Destici, "Amerika dün PKK terör örgütünün sözde üç yöneticisine toplamda 12 milyon doları bulan ödül koydu. Biz ABD’nin bu hamlesine temkinli yaklaşılmasını doğru buluyoruz. Çünkü aynı delikten aynı yılanlara defalarca ısırılarak epey tecrübe elde eden Türkiye Cumhuriyeti devleti ABD’den dost olmayacağını artık anlamıştır. ABD’nin bu hamlesinin neye karşılık olduğunu ya da neyi amaçladığının ipuçları ve belirtileri açıktır. ABD bu hamlesiyle yıllardır savunduğu 'PKK terör örgütüdür' lakin 'PYD/YPG değildir' diyerek onunla işbirliği yapmasının bir sonucu olarak bu adımı atmıştır" diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 13:59
  1. abd
  2. mustafa destici
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