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Aktüel

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook istifa etti

Yeniakit Publisher
2020-08-06 20:56:30 -
ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook istifa etti

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un görevinden ayrıldığını duyurdu.

Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, "Brian Hook, ABD'nin İran Özel Temsilciliği ve Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanlığı görevinden istifa etme kararı aldı." bilgisini verdi.

Hook'un 2 yıldan uzun süredir bu görevde bulunduğunu ve İran'a karşı büyük başarılar elde ettiğini belirten Pompeo, "Hook, benim için güvenilir bir danışman ve iyi bir dosttu. Ona hizmetleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Pompeo, Hook'un yerine yeni birisi atanana kadar, ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Eliott Abrams'ın mevcut görevininin yanısıra İran Özel Temsilciliği görevini de üstleneceğini belirtti.



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