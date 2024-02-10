  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İlk Türk astronot Gezeravcı çekti! İşte uzay istasyonundan İstanbul Boğazı

Coyote Block 2+ görücüye çıktı

Türk bilim insanları dünyanın donma noktasında! Bakın orada ne yaptılar

Elektrikli araç bataryasında çığır açan adım: Basit bir hile menzili artırıyor

Perde arkasında Ekrem mi var? Alman elçiden DEM’e ‘ayar’ ziyareti

Sabah kapora alıp akşam çalıyorlar! Aynı aracı 8 kişiye sattılar!

Anketlerde 1. çıktı demişlerdi! İşte Lütfü Savaş gerçeği

Yeniden Refah Partisi İstanbul, İzmir ve Ankara adayları belli oldu

Ankara'ya neden çağrıldığı belli oldu! Özgür Özel onu teklif etti Tunç Soyer reddetti

CHP’li Levent Gültekin'den 'siyaseti bırakmadım' diyen Kılıçdaroğlu'na! Sen bu ülkede 11 yıl ne siyaseti yaptın?
Dünya ABD'nin Irak'tan çekilmesi için harekete geçtiler
Dünya

ABD'nin Irak'tan çekilmesi için harekete geçtiler

Yeniakit Publisher
2024-02-10 20:24:00 -
ABD'nin Irak'tan çekilmesi için harekete geçtiler

Irak'ta vekiller ülkede saldırılar düzenleyen ABD'ye karşı harekete geçti. Çok sayıda vekil ABD'nin Irak'tan çekilmesini istiyor.

Irak Meclisi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi için oturum düzenlendiği belirtildi.

Oturuma başkanlık eden Mendelavi, yabancı güçlerin Irak'tan çekilmesi için 100'den fazla vekilin imzaladığı talebi Meclis Güvenlik ve Savunma Komisyonuna gönderdi.

Mendelavi ayrıca hükümete, "yabancı güçlerin çekilmesi ve görevlerinin sonlandırılmasını" öngören 2020 yılı Meclis kararını da uygulama çağrısında bulundu.

Irak Meclisi, 5 Ocak 2020'de ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması yönünde karar almıştı.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşgalci ABD'den Yemen'e yeni hava saldırıları!
İşgalci ABD'den Yemen'e yeni hava saldırıları!

Dünya

İşgalci ABD'den Yemen'e yeni hava saldırıları!

ABD ve İngiliz uçakları Yemen'e saldırı düzenledi
ABD ve İngiliz uçakları Yemen'e saldırı düzenledi

Dünya

ABD ve İngiliz uçakları Yemen'e saldırı düzenledi

ABD'de özel jetle otomobil çarpıştı
ABD'de özel jetle otomobil çarpıştı

Dünya

ABD'de özel jetle otomobil çarpıştı

Yunanistan, ABD öncülüğündeki Artemis Anlaşması'na katıldı
Yunanistan, ABD öncülüğündeki Artemis Anlaşması'na katıldı

Dünya

Yunanistan, ABD öncülüğündeki Artemis Anlaşması'na katıldı

Terörü besleyeceğinize bunları yapın! ABD 5 milyar doları gözden çıkardı
Terörü besleyeceğinize bunları yapın! ABD 5 milyar doları gözden çıkardı

Dünya

Terörü besleyeceğinize bunları yapın! ABD 5 milyar doları gözden çıkardı

Filistin’de işgalin başladığı günden bu yana bebek katili İsrail’i destekleyen ABD’nin İsrail askerlerine yaptırım uygulayacağı iddia edildi.
Filistin’de işgalin başladığı günden bu yana bebek katili İsrail’i destekleyen ABD’nin İsrail askerlerine yaptırım uygulayacağı iddia edildi.

Gündem

Filistin’de işgalin başladığı günden bu yana bebek katili İsrail’i destekleyen ABD’nin İsrail askerlerine yaptırım uygulayacağı iddia edildi.

Parası olanlar şubelere akın etti! ABD’nin dev bankasından kötü haber
Parası olanlar şubelere akın etti! ABD’nin dev bankasından kötü haber

Gündem

Parası olanlar şubelere akın etti! ABD’nin dev bankasından kötü haber

Alman Başbakanı Scholz ikizini ABD senatosunda buldu!
Alman Başbakanı Scholz ikizini ABD senatosunda buldu!

Dünya

Alman Başbakanı Scholz ikizini ABD senatosunda buldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23