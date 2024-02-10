ABD'nin Irak'tan çekilmesi için harekete geçtiler
Irak'ta vekiller ülkede saldırılar düzenleyen ABD'ye karşı harekete geçti. Çok sayıda vekil ABD'nin Irak'tan çekilmesini istiyor.
Irak Meclisi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi için oturum düzenlendiği belirtildi.
Oturuma başkanlık eden Mendelavi, yabancı güçlerin Irak'tan çekilmesi için 100'den fazla vekilin imzaladığı talebi Meclis Güvenlik ve Savunma Komisyonuna gönderdi.
Mendelavi ayrıca hükümete, "yabancı güçlerin çekilmesi ve görevlerinin sonlandırılmasını" öngören 2020 yılı Meclis kararını da uygulama çağrısında bulundu.
Irak Meclisi, 5 Ocak 2020'de ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması yönünde karar almıştı.
Kaynak: AA
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