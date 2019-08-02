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ABD'nin INF kararı sonrası tehdit gibi açıklama: Çok büyük bir hata yaptılar

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilerek büyük bir hata yaptığını bildirdi.

02 Ağustos 2019 Cuma 20:11
ABD'nin INF kararı sonrası tehdit gibi açıklama: Çok büyük bir hata yaptılar

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin SSCB döneminde imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) resmen çekilerek çok ciddi bir hata yaptığını vurguladı.

INF'nin bugün itibarıyla resmen yürürlükten kalkmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

'ABD, INF'deki kısıtlamalardan kurtulmak istedi'

Rus Dışişleri, "Washington, çok ciddi bir hata yaptı. ABD, Rusya'nın sözde INF ihlalleri hakkındaki dezenformasyona dayanan bir propaganda kampanyası yürüterek INF'yle ilgili başa çıkılamaz bir kriz yarattı. Nedeni belliydi: ABD, INF'nın koyduğu kısıtlamalardan kurtulmak istiyordu" ifadelerini kullandı.

'Diyaloğa hazırız'

INF'nin yürürlükten kalkmasının ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerde bir an önce istikrar sağlanması gerekliliğini ortaya koyduğunu belirten Rus Dışişleri, Moskova'nın karşılıklı güveni tesis etmek ve küresel güvenliği pekiştirmek için eşit seviyeli ve yapıcı diyaloğa hazır olduğunun altını çizdi.

'Planlardan vazgeçin'

ABD'ye kısa ve orta menzilli füzeler konuşlandırma planlarından vazgeçme çağrısı da yapan bakanlık, bu çağrıya karşılık verilmesi halinde Rusya'nın da benzer silahlar konuşlandırmayacağını vaat etti.

Bakanlık, aksi takdirde gerilimin tırmanmasından sorumlu tarafın ABD olacağını ekledi.

Anlaşmanın sona ermesi, ABD’nin Rusya’yı söz konusu anlaşma ile yasaklanan tipten yeni bir füze geliştirmekle suçlayıp INF’den çekilmesini izliyor. Nitekim suçlamaları reddeden Rusya da ABD’yi takiben anlaşmayı askıya almıştı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 20:11
  1. ABD
  2. Rusya

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