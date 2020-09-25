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Dünya ABD'nin iki büyükelçiliğinden uyarı
Dünya

ABD'nin iki büyükelçiliğinden uyarı

ABD'nin Bakü ve Erivan Büyükelçilikleri, Azerbaycan-Ermenistan temas hattındaki artan gerginliği gerekçe göstererek bu ülkelerde yaşayan ABD vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 22:00:00 -
ABD'nin iki büyükelçiliğinden uyarı

ABD'nin Bakü ve Erivan Büyükelçilikleri, Azerbaycan-Ermenistan temas hattındaki artan gerginlik nedeni ile bu ülkelerde ikamet eden ABD vatandaşlarını dikkatli olmaları hususunda ikaz etti.

ABD'nin Bakü Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Bakü'deki Amerikalı diplomat ve diğer görevliler ile ailelerine, Abşeron Yarımadası'nı terk etmemeleri talimatı verildi.

Ayrıca açıklamada, ABD'nin Azerbaycan'daki vatandaşlarından Abşeron Yarımadası'nın dışına çıkmamaları istenildi.

Amerika'nın Erivan Büyükelçiliğinin açıklamasında da temas hattı ve sınırın yakınında seyahat etmekten kaçınma çağrısında bulunuldu.

Temas hattına Dilijan Ulusal Parkı'nın kuzeyindeki M4 ve M16 kara yollarının doğusu ve Tavush eyaletindeki Gürcistan sınırına kadar olan bölgenin de dahil olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan'daki Amerikanvatandaşlarının işgal altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesine de seyahat etmemeleri gerektiği bildirildi.

Gerçekleştirilen açıklamalarda, iki ülkedeki Amerikan vatandaşlarına, herhangi bir yeni gelişme için yerel haberleri takip etmeleri önerilerek büyükelçiliklerin de durumu izleyeceği ve vatandaşlarını bilgilendireceği ifade edildi.

Ermenistan'ın son aylarda kardeş Azerbaycan'a taciz ve saldırılarını arttırması ile bölgede tansiyon yükselmişti.

12 Temmuz tarihinde, Ermenistan ordusu, Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil olmak üzere saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine ise kayıp vererek geri çekilmek durumunda kalmıştı.

Yaşanan çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral 12 askerin şehit olduğu bildirilmişti.

21 Eylül tarihinde de aynı bölgede çatışmalar tekrar alevlenmiş, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit olmuş, bir asker ise yaralanmıştı.

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