ABD'nin iddiası Putin'i kızdırdı! Sert açıklama

NATO'nun Rusya sınırına yaklaşan çok sayıda uçak ve Karadeniz'de manevralar gerçekleştiren gemilerle Akdeniz'deki faaliyetlerini artırması üzerine açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun stratejik hava kuvvetlerini kullanarak yaptığı tatbikatların "tehlikeli bir meydan okuma" olduğunu söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Rusya 24 televizyonuna konuşan Putin, "Savunma Bakanlığımızın da aynı bölgede tatbikatlarını yapmayı teklif ettiğini söylemeliyim. Ancak bunun uygun olmadığını ve oradaki durumu daha da büyütmeye gerek olmadığına inanıyorum" dedi.

Ukrayna iddiaları asılsız

Putin, açıklamasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığı yönündeki iddialarının da tamamen asılsız olduğunu belirtti.

Lavrov'dan ABDye eleştiri

Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada gemilerini Rusya sınırına gönderen Washington'un kıyı ülkelerini çatışmacı politikalara itmeye çalıştığını vurguladı.